——记中国援萨摩亚医疗队

“感谢中国派遣医疗队支援萨摩亚国立医院，是神经外科医生梁华新用精湛医术挽救了梅莱西亚的生命……”中国驻萨摩亚大使馆不久前收到这样一封特殊来信，这封信由患者梅莱西亚的妻子寄出，满含着对第八批中国援萨摩亚医疗队的感激之情。

去年6月，梅莱西亚突发剧烈头痛，被送到位于首都阿皮亚的萨摩亚国立医院，诊断为双侧亚急性硬膜下血肿，病情危重。紧急关头，院方建议请中国医疗队会诊救治。梁华新医生主刀，其余队员配合，克服手术器械陈旧、医疗物资短缺等困难完成手术，挽救了患者生命。

这不是梁华新和援萨摩亚医疗队第一次收到患者感谢信。他告诉记者，今年新年伊始的一条祝福短信令他倍感振奋：“新年快乐！感谢梁医生给了我第二次生命，让我能够健康快乐地迈入2024年，感谢医疗队让我重新站了起来……”

受地理位置限制，萨摩亚医疗水平相对落后，专业人才紧缺，医院辅助检查手段匮乏，手术器械简陋，严重限制临床工作的开展。第八批中国援萨摩亚医疗队队长李清春说，在艰苦条件下充分利用有限资源，争取最大限度救治生命、减轻患者痛苦，是每一名中国援萨医疗队员都要面对的情况。队员们迎难而上，在这个南太平洋岛国创造了一个又一个“首例”：首例急性硬脑膜外血肿微创手术、首例动力系统开颅术、首例泌尿外科腹腔镜手术、首例胫骨髓内针手术……

据介绍，第八批中国援萨摩亚医疗队的成员来自吉林大学中日联谊医院。医疗队的8名成员在一年内诊治门诊急诊患者近13700人次、住院患者2768人次，实施手术2679例，抢救危重患者184人次。

在萨摩亚日均接诊超过50名患者的耳鼻喉专科医生崔娜告诉记者：“在萨摩亚，每20个人中可能就有1人来过我的诊室。他们或许不知道我的名字，但会记得我白衣上鲜艳的五星红旗标志，记得诊治过他们的医生来自中国。”

更重要的是，医疗队还通过临床带教、共同手术、举办专题讲座和培训班等各种形式，向当地医务人员传授医疗技术，助力当地人建设一支“带不走的医疗队”。

国虽有界，医者无疆。吉林省自2018年起承担援萨摩亚医疗任务，向该国派出首批医疗队。此后，在这个遥远的岛国，一批又一批中国医疗队用专业和仁心赢得尊重，也收获了当地民众朴实真挚的友情。

来自吉林省人民医院的第九批医疗队已于今年5月抵达萨摩亚，继续书写中萨友谊的动人篇章。

（据新华社电 记者郭鑫惠）

(责编：贾文婷、崔译戈)