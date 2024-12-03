中老铁路开通运营3周年，人气更旺，“带货”更强——

本报记者 林子涵

8月5日，由老挝籍火车司机独立驾驶的满载货物的列车驶出万象站，向中国昆明进发（无人机照片）。

杨永全摄（新华社发）

7月19日，两名在中国读书的阿根廷留学生，暑期乘坐中老铁路由中国出境到老挝旅游。图为她们在磨憨铁路口岸与工作人员合影。

黄远飞摄（磨憨边检站供图）

“发车！”

“发车！”

2021年12月3日，伴随两道发车指令，中国客运列车C3次从昆明站1道、老挝客运列车C82次从万象站1道同时发出。北起中国云南昆明，南至老挝首都万象的中老铁路正式开通运营。

12月3日，中老铁路迎来开通运营3周年。3年来，物畅其流，人享其行，“黄金通道”效益日益显现，有力推动了地区互联互通、民众心心相通、区域繁荣发展。

“铁路一通，昆明到万象从此山不再高、路不再长。”随着中老铁路人气更旺，“带货”更强，更多互利共赢的故事还在书写。

通道畅行 客货两旺

初冬时节，位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县的磨憨铁路口岸，中老铁路国际旅客列车往来飞驰，国际旅客联检大厅内人流如织。

“以前带团从口岸入境，一个团员通关需要1分多钟，现在不到30秒就可以完成验放，外国游客的体验更好了。”11月12日，在磨憨铁路口岸，一个来自泰国的34人旅行团快速通关，让做导游10多年的陈云娅感到惊喜。

磨憨铁路口岸是中老铁路进入中国境内后的首个国家级陆地口岸。记者从磨憨出入境边防检查站获悉，截至12月2日，磨憨铁路口岸3年来共查验出入境列车1.68万余列次，验放来自108个国家和地区出入境旅客34.6万余人次。其中，外国籍出入境旅客约4.9万余人次，占总人数超14%，老挝、泰国、马来西亚籍出入境旅客人数排名前三。不少外籍旅客选择乘坐中老铁路国际旅客列车，来华观光休闲、探亲访友。

满载进出口好物，中老铁路跨境货物列车一路畅行。

11月24日，中老铁路（万象—昆明—北京·平谷）国际冷链专列暨“京滇·澜湄线”抵达北京，带来近450吨老挝香蕉。借助国际冷链专列，这些香蕉从老挝万象出发，最快仅需7天就能抵达北京，运费成本节约约6%。

更多东南亚的水果也正搭乘中老铁路“抢鲜”入境。中国铁路昆明局集团有限公司数据显示，截至10月底，中老铁路已实现进口榴莲、山竹等热带水果运输15万吨，出口葡萄、蔬菜等果蔬8万吨，进出口果蔬运量占中老铁路进出口总量的6%，同比增加14万吨。

近年来，随着中老铁路“沪滇澜湄线”“粤滇澜湄线”“湘滇澜湄线”“京滇澜湄线”等国际货运班列相继开行，中老铁路“带货”能力持续增强，货物运输时间和成本显著降低。

“中老铁路给我们的进口业务带来了极大便利。现在，运输成本比以前节省了近1/3，通关速度也明显提高，客户与公司合作的信心也更足了。”云南玉溪瑞力鑫进出口贸易公司负责人马力说。

截至11月3日，中老铁路通车3年来累计运输货物4670万吨，跨境货物量达到1070万吨。另据昆明海关统计，今年前10个月，经中老铁路进出口货运量399.6万吨，货值152亿元，创同期新高。目前，中老铁路对外辐射老挝、泰国等19个国家，进出口商品已从500多种拓展到3000余种。

“铁路网络改变了老挝的游戏规则。”新加坡“亚洲新闻网”近日报道称，中老铁路已成为中国与东盟间重要的贸易门户。

“货运贸易往来不停，外国旅客也赞不绝口。”日本共同社近日报道称，“在老挝边境城市磨丁，流线型的现代化列车在中老铁路上奔驰，这是东南亚国家与中国旅游和贸易联系日益紧密的一个缩影。”

铁路纵贯 互联互通

走进中老铁路重要的“旱码头”——万象南站，换装场内作业繁忙。起重机将装有中国商品的集装箱从标准轨列车上吊起，再稳稳放置在米轨列车上。这批集装箱将乘着米轨列车，发往泰国。

万象南站靠近老挝与泰国边境，是中老铁路老挝段主要货运站。凭借地理位置和区位优势，万象南站成为中老泰等国的物流中转地。中老铁路开通后，众多关联企业纷纷进驻万象、琅勃拉邦、纳堆、磨丁等车站周边，各主要车站已成为商业与人流聚集地。

云南大学“一带一路”研究院/区域国别研究院研究员罗圣荣对本报记者表示，中老铁路通车后，已成为国际物流陆路运输的重要通道。作为中国与老挝及东南亚国家贸易的“新动脉”，中老铁路显著提升了商品跨境流通的效率，促进了区域经济一体化和互联互通。这条铁路还通过创造就业机会、促进沿线制造业及物流等多种相关产业发展，推动了沿线经济发展。

“泰国、老挝和中国的企业家从区域经济一体化中获益。”《万象时报》报道援引专家分析称，中老铁路在加快货物运输，特别是老挝和泰国的货物运输方面发挥着重要作用，推动了区域贸易增长。

“硬联通”还在带动更多“心联通”。

在云南勐腊县高级职业中学，老挝学生侬丽是这里的一名留学生。学校里共有600多名老挝学生在此学习。

“我来自老挝的琅勃拉邦省，我和姐姐一起来中国学中文。”侬丽说，过去，姐姐来中国上学，路程漫漫，从琅勃拉邦到云南的勐腊要倒2次车、花一整天时间。“现在中老铁路开通了，路程只需要4小时。”侬丽说，“等毕业了，我要回老挝当一名中文老师，让更多人了解中国。”

老挝琅勃拉邦省副省长本棱·玛尼冯表示，中老铁路的建设与发展不仅促进了老挝的交通基础设施建设、为两国货物运输和人员往来提供了便利，还加深了双方在人文、旅游方面的往来。

“中老铁路给城市和农村地区都带来了极大益处。老挝人民为此感到自豪。”老挝国家工商会副会长丰阿玛特·塔努松说。

“中老铁路大大缩短了中老两国人民的出行时间，两国民众往来更加频繁。这不仅加深了两国民众间的友谊，也带动了文化、教育、科技等方面的密切交流。”罗圣荣表示，从交通便利性角度看，中老铁路与沿线城市交通系统也进行了有效衔接。在铁路站点周边，有公交、出租车等多种交通方式可供选择，方便民众前往沿线目的地，提升了区域整体的交通可达性。

国际联运 活力涌动

今年9月24日，首趟中老泰多式联运“一单制”货运列车从昆明发车，一列满载蔬菜的公铁货运专列从昆明鸣笛出发。这趟专列全程一箱到底。经中老铁路前往老挝、泰国。

作为高质量共建“一带一路”的标志性工程和中老两国互利合作的旗舰项目，中老铁路畅行3年来，物流、贸易活力不断释放。目前，中老铁路跨境货物运输已覆盖中国国内30余个省份的主要城市，强化了中国与东盟各国的经贸合作。在互联互通方面，中老铁路使老挝真正成为“陆联国”，使更多产品在中国、东盟方便快捷运输。中老铁路也为东盟各国更好利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效新优势、构建更紧密的区域产业链和供应链提供了新机遇。

“中老铁路通车运行以来，迅速成为连接中国与东南亚的‘黄金线路’。”新加坡《联合早报》网站报道称，目前，中老铁路跨境货物运输已覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等10多个国家，日均开行列数也从初期的两列发展到现在的17列。中国制造的机电产品、农产品以及老挝、泰国的天然橡胶、热带水果等通过中老铁路运输到各地，有力促进了沿线经贸往来。

罗圣荣表示，中老铁路在铁路国际联运方面具有广阔的发展前景。中老铁路与沿线的物流园区、港口等实现了有效衔接。在万象南站等站点，货物可方便地进行装卸、仓储和转运，实现多种运输方式联运，进一步优化了物流成本与效率。未来，通过“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等模式，中老铁路有望在联运模式上不断创新，拓展业务领域，增强辐射带动效应。

“伴随着共建‘一带一路’的实践进程，中老铁路将在促进区域贸易合作、推动多边合作等方面发挥更重要的作用，为沿线地区经济发展和国际物流运输注入更强动力。”罗圣荣说。

(责编：贾文婷、崔译戈)