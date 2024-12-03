——“中国·唐——一个多元开放的朝代”展览侧记

本报记者 尚凯元 于超凡

嵌松石立凤金饰件。

三彩茶具套装。

本报记者 于超凡摄

彩绘乐舞俑。

本报记者 于超凡摄

鎏金双凤纹大银盒。

鎏金人物画银香宝子。

三彩胡人骑驼奏乐俑。

图片除署名外，均由吉美国立亚洲艺术博物馆提供

近日，在法国吉美国立亚洲艺术博物馆开幕的“中国·唐——一个多元开放的朝代（7至10世纪）”展览掀起观展热潮。精美的文物、生动的场景，让海外观众走近中国历史上的鼎盛时代，了解辉煌灿烂、自信开放的盛唐气象，感受中华文明的独特魅力。

本次展览由中国国家文物局与法国文化部指导，展出来自中国10个省区市32家文博机构的200余件（套）珍贵文物。展览分为“走近大唐”“长安：世界上最大的城市”“乐居长安”“海纳百川”“文人世界”“技臻于美”“大唐丝路”“扬帆出海，联通世界”8个单元，以文物展示和多媒体技术相结合，生动展现唐代灿烂文化与美学成就及其深远的历史影响。

合作打造精品大展

“这个展览规格很高，堪称十年一遇，与十年前在吉美博物馆举办的‘汉风——中国汉代文物展’形成了传承与呼应。”联合策展人、吉美国立亚洲艺术博物馆中国部研究员曹慧中对记者表示。展览呈现了中国新近的考古发现，许多珍贵文物首次在中国境外亮相，如2019年甘肃武威慕容智墓出土的文物，2015年河南巩义出土的展现“茶圣”陆羽形象的唐三彩茶具等。“各地文博机构提供了极其珍贵的藏品，如甘肃省博物馆的泾川县大云寺五重舍利宝函、天津博物馆的唐人摹写王羲之草书《寒切帖》、扬州博物馆的伎乐飞天金栉，均为‘镇馆之宝’。”曹慧中说。

为了呈现如此重量级的展览，每件文物都经过精细的筛选、审核、运输和布展过程。尤其是壁画和书画类文物，因其脆弱性，对温湿度的控制要求极高，吉美博物馆特别邀请中国文博专家参与布展。展览筹备时间仅一年多，从文物遴选到展厅布置，紧锣密鼓地进行。伴随着展览开幕，英文、法文版本的展览图录同时出版，确保每一件文物说明既专业精准又通俗易懂。

虽然唐代是中华文明的巅峰时代之一，但法国公众对这一时代并不熟知。策展人希望通过展览吸引不同年龄段的观众尤其是年轻人，让他们对中国历史产生兴趣。“至今仍有法国观众提起十年前的‘汉风展’。这让我们相信，通过一个精品展览，可以激发更多西方民众对中华文明的好奇与兴趣。”曹慧中说。

法国汉学研究基础深厚，展览开篇墙面上呈现的“昭陵六骏”照片，为1907年法国汉学家沙畹拍摄，见证了中法学术与文化交流的历史。在策展过程中，中法团队密切合作，在展览设计和解说内容构建上深思熟虑，力图平衡学术性与普及性，兼顾东西方观众的不同文化背景。众多法国汉学家积极参与其中，他们或是译过陆羽的《茶经》，或是专研书法艺术，为展览注入了权威的解读。

多元展现盛唐气象

展厅内，伴随阵阵鼓声，城门缓缓打开，街道两旁商铺林立，热闹非凡……展览以唐代都城长安（今陕西西安）为核心线索，再现了这座国际化大都市的城市风貌、百姓生活、多彩文化。

联合策展人、吉美国立亚洲艺术博物馆中国和韩国藏品保管员阿诺·贝特朗表示，他受中国电视剧《长安十二时辰》启发，采用创新形式设计展厅，将影视片段、中国古典音乐表演与展品实物展示相结合，使观众更加直观地感受唐代长安城民众的日常生活。

漫步展厅中，法国参观者莉莉娅赞叹道：“唐代的服装设计水平令我惊讶，当时的人们穿着一件件真正的艺术品。”

唐代金银器皿备受欢迎，其制作技艺达到登峰造极的水平。本次展览汇集了陕西宝鸡法门寺地宫、西安何家村窖藏和江苏镇江丁卯桥窖藏出土的金银器珍品，这是三地文物首次在海外同台展示。

出土于镇江丁卯桥的鎏金双凤纹大银盒备受瞩目。银盒通体鎏金，盖面呈盛开莲花状，纹饰为衔草翱翔的双凤，周围环绕8对飞雁，间以缠枝莲纹和鱼子纹。盒外底部刻有“力士”及“伍拾肆两壹钱贰字”铭文，标明品牌及银盒重量。此盒造型华丽端庄，纹饰生动细致，体现了唐代金银器制造的高超水平。

在鎏金双凤纹大银盒展柜对面，陈列着另一件“明星文物”——仅拇指大小的赤金走龙。这件文物来自何家村窖藏，由纯金打造，龙首高仰，四肢伸展，气韵灵动。据介绍，这是道教投龙祭祀的一种法器，经道教仪轨后投入名山大川，以期达到沟通天地山川、祈求国泰民安的作用。

法门寺是唐代皇家寺院，其地宫中出土的成套鎏金银茶具、香具等精美绝伦，价值非凡。香宝子是专门用来盛放香料的容器，常与香炉配套使用，多供于佛像前香案之上。法门寺地宫共出土了两件鎏金人物画银香宝子，大小、形制相同，腹壁各錾刻4幅不同的人物画，刻画精细，故事性十足。此次展出的这件香宝子，腹壁绘图推测为菩提悟道、仙人对弈、四门游观等故事图，其盖面饰飞狮等瑞兽，底座上部饰凤凰、鸿雁、鸳鸯、鹦鹉等珍禽。

鎏金银香囊亦是法门寺出土的珍品。此器设计精巧，内部有两个同心圆环固定中央的香盂，采用铆钉确保香盂在移动中始终保持稳定，这一设计原理至今仍在陀螺仪上运用，体现了唐代工匠先进的工业技术水平。香料被放置在香盂的中空部分，点燃后香气从镂空处弥散，起到驱虫除秽、怡神醒脑的作用。这种香囊既可以佩戴，也可以放置在室内，或者悬挂在车马或轿子内，便携实用。

中国茶文化源远流长，在海外影响深远。展厅“C位”展示了一套出土于河南巩义司马家族墓的唐三彩茶具。这套茶具包括炉、碾、执壶、盂、茶台、茶盘、盏以及煮茶坐俑，是迄今发现年代最早的涵盖碾茶、煮茶、分茶、饮茶等完整流程的茶具，较为全面地反映了《茶经》等文献记载的唐代茶事过程，对研究唐代茶文化具有重要价值。其中，煮茶坐俑再现了“茶圣”陆羽的形象，是中国迄今发现最早的与陆羽形貌相关的实物资料。据介绍，这些茶具出土于一座面积仅4平方米的墓室，由此可知墓主人社会地位不高，却已使用如此完整的茶具套装，表明唐代茶文化已从宫廷贵族普及至平民阶层。

生动讲述丝路故事

唐代丝绸之路横贯欧亚，十分繁盛。各国人士远涉而来，出使结好、商业贸易、求知问学、传教授徒。展览中，红地联珠团窠对鸟纹锦袜、嵌松石立凤金饰件等颇具异域风情的珍品，诉说着丝绸之路上多彩文化交融碰撞的故事；中国神话伏羲女娲图、佛教经幡与景教石碑等文物同台展示，再现了唐代开放包容、多元共生的气象。

盛唐时期，许多外国人定居中国境内，不少人落户长安。他们从事各种职业，其中一些人甚至在朝廷中担任要职。唐代墓葬陶俑中经常出现外国人的形象，是这一时期社会风貌的真实写照。三彩胡人骑驼奏乐俑出土于西安市长安区。骑在骆驼上的胡人乐师鼻梁高耸，胡须浓密，身穿长袖翻领长袍，足蹬尖头鞋，侧身而坐，双手各持一支鼓槌，胸前系着一面鼓，仿佛随时准备击鼓伴奏、高歌一曲。骆驼头部高扬，张口嘶鸣，似与乐师和鸣。这件充满动感的文物，生动塑造了胡人乐师的形象，印证了丝路文化交流。

“安史之乱”和吐蕃扩张导致陆路贸易受阻后，海上丝绸之路开始兴起。唐代陶瓷成为海上贸易的重要商品，湖南长沙窑、河南巩义窑、河北邢窑、河北定窑和浙江越窑等窑口生产的陶瓷器远销海外。阿诺·贝特朗介绍，据考证，中国最早用于出口的陶瓷产自巩义窑，巩义白瓷、三彩器、绿釉陶器在东亚、西亚、中东地区被广泛发现，成为唐代海外贸易的代表。

“扬帆出海，联通世界”展区以投影和灯光营造出水波荡漾的效果。绿釉模印龙纹碗前围满了观众。碗呈四瓣葵形，外腹和足心各有两道凹弦纹。碗心堆塑一条蟠龙，龙尖嘴，身披鳞甲，四爪伸展，张口吐珠，短尾盘于腹下。此碗通体施釉，绿白相间，釉质晶莹，色调明朗和谐，是巩义窑烧制的不可多得的艺术精品。

唐青花塔形罐造型独特，优雅挺拔，线条流畅，胎体坚硬，釉色洁白如玉，器表有精美的纹饰，如蓝彩“万”字纹、草叶纹、牡丹纹、束花纹、蜂蝶纹等。塔形罐的盖、罐体、台座和圈足分别制作，然后粘接成一体，反映了当时较高的瓷器制作工艺。据专家介绍，巩义窑生产的以钴蓝料为着色剂的高温釉下彩瓷器，是目前已知中国最早的青花瓷。塔形罐既具有佛教用器的形制，又蕴含着中华民族的艺术审美和文化内涵，是中外文明交流互鉴的实物证据。

在展览“乐舞百戏”部分，音响装置中传出的旋律为千年前的文物注入了鲜活的生命力。这首乐曲是旅法二胡演奏家果敢为本次展览专门创作的《大唐韵》。谈及创作初衷，果敢回忆道：“当我第一次看到唐代乐师展品的高清图片时，那些充满动感与神韵的画面仿佛化作了耳边的旋律，灵感瞬间涌现。我深感需要用音乐的语言表达唐代开放的文化与盛世气韵。”

《大唐韵》融合了此次展览中呈现的乐器，包括笙、古琴、琵琶、大鼓、箫、古筝等。各类乐器的音色交织，仿佛打开了一扇时空之门，带领观众穿越千年，置身于唐代的辉煌盛世。

果敢旅法24年，致力于推广中国民乐，曾获法国文学与艺术骑士勋章。汉唐风情是果敢艺术创作中时常涉及的主题。他以音乐为纽带，将传统与现代结合，架起跨文化交流的桥梁。2023年联合国中文日庆典活动中，果敢携手来自英国、伊朗、土耳其等国家的艺术家，在联合国教科文组织巴黎总部共同演绎了其创作的主题曲《盛世丝语》，再现丝绸之路上的文化交融。“在与各国艺术家的音乐对话和共同艺术创作中，我注重呈现中国历史文化的特质，希望让更多人深入了解中国文化。”果敢说。

架设交流互鉴桥梁

展览临近收尾处，陈列着来自宁夏博物馆的胡旋舞石刻墓门。法国参观者伯纳尔·弗鲁瓦驻足于展品前，久久凝视。石刻人物的舞姿让他联想起伊斯兰教苏菲派的旋转舞。“唐代是一段非凡的文化交流时期，中国向世界敞开了大门，与世界进行深刻的交流互动。”伯纳尔喜爱中国，对中国历史怀有浓厚兴趣。此前，他对三国时期和明代历史都有所涉猎，这次展览则为他打开了一扇走近唐代的窗口。“这是一场非常精彩的展览，它让我看到一个前所未见的中国，给我带来一次全新的发现之旅。”

不久前，伯纳尔参观了吉美博物馆举办的中国明代金器特展。在他看来，明代金器展着重展示精美的物件与工艺，唐代展则更像是一场文化之旅，帮助观众更深入地理解一个历史时期的文化精髓。“中国文化极富魅力，是一座无穷无尽的宝库。”伯纳尔说。

贝内迪克特·拉斯蒂耶与这场展览的邂逅是一次意外。她陪朋友来参观明代金器特展，偶然发现还有唐代专题展。“展览非常美，置身其中，仿佛穿越时空，来到了中国。每个展区都有简明清晰的背景介绍，非常适合像我这样不经常逛博物馆的参观者。”当她得知这些珍贵展品来自中国30多家文博机构时，感慨道，“能亲眼见到这些珍品，真是无比幸运。”

贝内迪克特曾经接待过一位来自中国的研究人员。在几天的交流中，对方分享了许多关于中国的故事，在她心中种下了对中国的好奇与兴趣。这场展览不仅让她对中国文化有了更深的理解，也唤起了她对中国的向往。“这次参观时间有限，我很想下次再来仔细欣赏。”她说，“希望有一天能踏上中国的土地，亲身体验中国文化。”

参观者米里亚姆从展览中感受到唐代的“现代化特质”。“在那个时代，女性不仅可以骑马，还可以穿着男性的服饰，这在当时的欧洲是完全不可想象的。”她还提到，唐代宫廷中甚至有女官，她们承担着与男性同等的职责，“这真的体现了唐代的开放与进步”。

(责编：贾文婷、崔译戈)