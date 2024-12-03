李 媛

百年未有之大变局下，国际秩序正经历深刻复杂变化，全球供应链加速重构，合作机遇与挑战并存。

近年来新技术涌现速度有所加快，生成式人工智能、新一代半导体材料等促进数字经济发展的关键技术加速演进，储能技术、柔性电池技术及可持续航空燃料等新兴能源技术成果加快应用，促进全球供应链数智化、绿色化转型，为各方开展供应链合作提供新机遇，注入新动能。

然而受世界经济增长动能不足、地缘政治冲突、极端天气变化、逆全球化等因素影响，全球供应链中断风险增加。国际组织普遍预测，2024年世界经济增长将低于本世纪前20年年均3.8%的平均增长速度。联合国贸发会议发布的《2024年海运评述》显示，巴拿马运河、红海和苏伊士运河以及黑海等关键海运枢纽正承受着前所未有的压力。同时，部分国家采取“脱钩断链”“小院高墙”政策，正加速世界经济碎片化风险。

这一过程中，中国始终为全球供应链稳定运行提供坚实保障。

在国家战略层面，中国高度重视全球产业链供应链稳定畅通，多次强调将以实际行动维护全球产业链供应链安全稳定。中共二十届三中全会《决定》更是鲜明提出，“推动产业链供应链国际合作”。

在发展环境方面，中国积极推动供应链畅通运转。中国坚持对外开放的基本国策，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推进双边、区域和多边合作，努力营造有利于全球供应链发展的国际环境。中国已建成全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网、世界级港口群，在不断完善国内物流基础设施的同时，也为促进全球基础设施互联互通发挥着重要作用。中国通过发起设立融资类国际金融机构及投资基金，帮助全球供应链向发展中国家延伸，加快支付方式数字化转型促进全球供应链高效运转。

在开放合作方面，中国创造供应链发展机遇。中国有规模超大且成长性好的国内市场、门类最为齐全的产业基础、各类要素加速聚集的创新环境。中国正因地制宜发展新质生产力，全球链主企业数量不断增加，特别是在数字经济和绿色发展方面，领先优势明显。例如，中国新能源汽车产销连续9年全球第一，动力电池市场规模连续8年全球第一，光伏装机规模连续10年全球第一，为各国企业创造更多合作新机遇。

链博会正是中国维护全球供应链稳定的生动实践。

——有效促进全球供应链上中下游有机衔接。全球供应链是现代经济的重要形态，是重要的国际公共产品。在经济全球化时代，唯有坚持全球产业链供应链开放合作，才会带来共赢发展。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会不仅展示产品，更注重供应链上中下游企业的长期合作和共同发展，对于推动全球经济复苏具有重要作用。

——有力回应国际工商界对全球供应链的重要关切。全球供应链由分布在不同国家的供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户构成，是全球化、全过程、高效协同的跨国组织形态，涉及从产品研发设计、原料采购和运输、半成品和成品的生产和分销，直至最终消费的整个过程，任何一个“断点”出现便可能导致整个链条低效甚至瘫痪。本届链博会全球首发“一报告两指数”，用具体数据回答全球供应链连接得好不好、断链风险大不大的问题，为各界理解和分析全球供应链提供新公共产品。

——积极帮助发展中国家融入全球供应链。本届链博会境外参展商中，来自共建“一带一路”国家的参展商占比高达40%。链博会为非洲、南太平洋和加勒比部分国家参展商提供支持，邀请联合国贸发会议、国际贸易中心等国际组织和发展中国家企业代表参加各类会议活动，为发展中国家和最不发达国家提供参与供应链的新机遇。

正如本届链博会的主题——“链接世界、共创未来”，只有开放合作，才能在加速重构的全球供应链中创造机遇，在双向奔赴中实现合作共赢，在链接世界中共创美好的未来。

（作者为中国贸促会研究院国际投资研究部负责人、副研究员）

(责编：贾文婷、崔译戈)