人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中俄东线天然气管道全线贯通

年输气能力增至380亿立方米

2024年12月03日08:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京12月2日电（记者廖睿灵）记者从国家管网集团获悉，12月2日，中国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。

　　中俄东线是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分，北起黑龙江黑河，南至上海，途经9个省份，全长5111公里，分北段（黑龙江黑河—吉林长岭）、中段（吉林长岭—河北永清）、南段（河北永清—上海）三段核准建设。

　　自2019年12月2日北段率先投产通气以来，输送的天然气从首年的50亿立方米逐年攀升。

　　中俄东线全线贯通后，实现“北气南下”直抵上海，并与东北管网、陕京管道系统、西气东输管道系统、沿海多座液化天然气接收站等实现互联互通，有效增强我国东部地区天然气供应能力和应急调峰保障能力。

　　预计2025年，通过中俄东线进入长三角地区的天然气将进一步增加近50亿立方米，届时总量将占当前国家管网集团向长三角地区输气量的约1/5。

　　自2019年12月北段投产通气以来，中俄东线累计输气量突破800亿立方米。据测算，中俄东线每年向沿线地区供应的天然气资源，可减少二氧化碳排放量1.64亿吨、减少二氧化硫排放量182万吨。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部