年输气能力增至380亿立方米

本报北京12月2日电（记者廖睿灵）记者从国家管网集团获悉，12月2日，中国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。

中俄东线是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分，北起黑龙江黑河，南至上海，途经9个省份，全长5111公里，分北段（黑龙江黑河—吉林长岭）、中段（吉林长岭—河北永清）、南段（河北永清—上海）三段核准建设。

自2019年12月2日北段率先投产通气以来，输送的天然气从首年的50亿立方米逐年攀升。

中俄东线全线贯通后，实现“北气南下”直抵上海，并与东北管网、陕京管道系统、西气东输管道系统、沿海多座液化天然气接收站等实现互联互通，有效增强我国东部地区天然气供应能力和应急调峰保障能力。

预计2025年，通过中俄东线进入长三角地区的天然气将进一步增加近50亿立方米，届时总量将占当前国家管网集团向长三角地区输气量的约1/5。

自2019年12月北段投产通气以来，中俄东线累计输气量突破800亿立方米。据测算，中俄东线每年向沿线地区供应的天然气资源，可减少二氧化碳排放量1.64亿吨、减少二氧化硫排放量182万吨。

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