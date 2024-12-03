人民网北京12月2日电 （孙鸿宇、刘以爽）11月29日，中国人民对外友好协会与加蓬驻华使馆在京共同举办庆祝中国与加蓬建交50周年招待会。外交部副部长陈晓东、中国人民对外友好协会副会长鄢东和加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉出席并致辞。

鄢东在致辞中积极评价中加友谊与合作成果，介绍了中国人民对外友好协会成立70年来对深化中国同包括加蓬在内的世界各国人民友谊与务实合作所作贡献，表示愿以两国建交50周年为新起点，同加蓬各界携手前行，更好发挥民间交往、务实合作、人文交流和青少年友好的桥梁作用，为丰富中加全面战略合作伙伴关系内涵贡献智慧和力量。

中国人民对外友好协会副会长鄢东致辞。人民网 孙鸿宇摄

陈晓东表示，50年来，中加两国始终风雨同舟、休戚与共，互利合作不断深化，真挚情谊薪火相传。在今年9月中非合作论坛北京峰会上，习近平主席同恩圭马总统等非洲领导人共同擘画了中非携手推进现代化的恢宏画卷。中方愿同包括加方在内的非洲朋友充分沟通、紧密对接，共同推动峰会成果尽快落地见效，更好惠及中加、中非人民。

外交部副部长陈晓东致辞。人民网 孙鸿宇摄

恩东表示，在恩圭马总统和习近平主席的战略引领下，两国关系持续稳定发展。近年来，中国已成为加蓬最大贸易伙伴，双方务实合作成果丰硕。加蓬恪守一个中国原则，支持共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，这展现了“全球南方”应对人类挑战的解决方案，有助于推动构建人类命运共同体。

加蓬驻华大使恩东致辞。人民网 孙鸿宇摄

招待会上，中加两国艺术家们表演了精彩的文艺节目，现场气氛友好热烈。

与会嘉宾上台合影留念。人民网 孙鸿宇摄

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