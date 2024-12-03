新华社东京12月2日电（记者陈泽安 李子越）第二十届“北京-东京论坛”中日关系舆论调查结果2日在日本东京发布。调查结果显示，经贸合作仍然是中日关系的压舱石和推进器，两国超半数受访者视对方为本国重要经贸伙伴。

根据这项调查，51.8%的中国受访者和58.0%的日本受访者视对方国家为世界主要经济体和本国重要贸易伙伴。50.8%的中国受访者认可两国经济和产业依存度高，拥有众多共同利益。65.3%的日本受访者认为中日经济合作对日本的未来很重要。

调查结果还显示，学者、研究者之间的交流，民营企业间的人才交流以及为改善两国关系、解决各种问题而开展的民间对话等是中国受访者眼中重要的民间交往方式。日本受访者选择最多的依次为文化、音乐、艺术领域的民间交流，互派留学生以及为改善两国关系、解决各种问题而开展的民间对话。

从调查结果看，对于在应对全球性问题时加强国际合作的必要性，56.2%的中国受访者表示认同。62.2%的日本受访者认为“日本不应在中美之间选边站队，而应努力推动世界合作的发展”。

此次调查由中国外文局和日本言论NPO共同实施。第二十届“北京-东京论坛”将于12月4日至5日在日本东京举行。

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