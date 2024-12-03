新华社德黑兰12月2日电（记者陈霄 沙达提）伊朗总统佩泽希齐扬2日分别与叙利亚总统巴沙尔、俄罗斯总统普京通电话，重申伊朗将继续支持叙利亚。

据伊朗总统府发表的声明，佩泽希齐扬2日晚与普京通话时谈及“恐怖组织”最近在叙利亚北部的行动时说，“恐怖分子”重返叙利亚不仅威胁叙安全稳定，还严重危及地区安全，助长冲突蔓延。佩泽希齐扬积极评价俄罗斯在维护中东地区和平稳定及支持叙领土完整方面发挥的作用，表示伊朗愿在这一方面与俄开展“任何合作”。

普京在通话中说，俄罗斯愿与伊朗互动合作，帮助叙利亚合法政府对抗“恐怖组织”。俄将利用一切可用的外交能力和渠道控制局势，防止恐怖主义在这一地区蔓延。

佩泽希齐扬当天早些时候在与巴沙尔通话时说，维护叙利亚主权和领土完整是伊朗的地区战略，伊朗将继续支持叙利亚并愿提供任何帮助。巴沙尔感谢伊朗对叙利亚的支持。

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区发生大规模交火。叙国家电视台12月1日报道，政府军在过去3天的军事行动中打死约1000名反对派武装和极端组织分子。

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