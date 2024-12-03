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暴风雨袭击希腊多地致两人死亡

2024年12月03日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社雅典12月2日电（记者陈刚）希腊一些地区自11月30日以来遭暴风雨和强风袭击，造成至少两人死亡，一些建筑、车辆被毁，部分地区交通中断。

　　据希腊媒体12月2日报道，11月30日以来，受爱奥尼亚海上空低气压影响，希腊多地遭暴风雨袭击，爱琴海东部的利姆诺斯岛和罗得岛等海岛受灾最为严重，利姆诺斯岛上两名居民因灾丧生。在利姆诺斯岛首府米里纳，大量房屋被淹，道路和电力基础设施受损。

　　南爱琴海大区行政长官乔治·哈齐马科斯对媒体表示，该地区自11月30日以来遭遇超过16个小时的连续降雨，导致洪水泛滥，部分地区发生桥梁倒塌、山体滑坡和道路损坏，一些村庄遭严重破坏。

　　在希腊第二大城市塞萨洛尼基，强风12月1日导致一艘停泊的货船与另一艘货船相撞，两船均受损。塞萨洛尼基至首都雅典的铁路运输因树木倒塌和停电而中断。

　　希腊政府已出动军队协助灾区人员撤离、清理废墟和恢复灾区交通。

　　据希腊气象部门发布的信息，极端天气还给希腊北部山区带来大风和降雪，预计极端天气将从3日起逐渐减弱。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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