新华社布拉格12月2日电（记者邓耀敏）“留学中国”教育展2日在捷克首都布拉格举办，来自北京师范大学、对外经济贸易大学、中央美术学院、湖南大学、东北大学和甘肃中医药大学等13所中国高校参展，介绍相关留学政策和项目。

中国驻捷克大使冯飚在活动开幕式上致辞说，教育是民心相通的桥梁，是两国关系的重要纽带。长期以来，教育交流合作始终是中捷合作的重要组成部分。此次展会为捷克各界近距离了解中国高等教育提供了难得机会。希望捷克学生在这里能够了解到中国高等教育的优质资源和丰富机会，感受到中国高校的热情与包容，同时也期盼更多捷克高校和学术机构能够与中国高校携手，为两国教育合作注入更多活力和创新元素。

冯飚说，今年是中捷建交75周年，衷心希望此次展会能成为两国高校之间增进交流、深化合作的新平台，为捷克学生赴华留学开辟更多渠道、提供更多选择。相信通过这次教育展，中捷双方能够共同探索新的合作机遇，为两国教育发展注入新动能。

中国教育部留学服务中心副主任夏建辉说，这是“留学中国”教育展首次在捷克举办，期待通过活动推动中捷学子间的流动，既向捷克学生展示中国优质教育资源，欢迎他们赴华学习，同时也更多地了解捷克教育和高校，鼓励中国学生到捷克留学。

布拉格金融管理大学校长博胡斯拉娃·申基若娃表示，此次教育展为促进捷中教育交流搭建桥梁，为捷克学生了解中国、留学中国提供了宝贵机会，也让捷方对中国高校有了更加深入的了解，为今后合作奠定了基础。

本次活动由中国教育部留学服务中心主办，布拉格金融管理大学承办，中国计量大学和布拉格金融管理大学合作共建的孔子学院协办。

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