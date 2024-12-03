这是12月2日在韩国首尔拍摄的“红厅论坛·首尔对话会”现场。新华社记者 姚琪琳 摄

新华社首尔12月2日电（记者陆睿 孙一然）“红厅论坛·首尔对话会：中国高质量发展与中韩合作新潜能”2日在韩国首尔举行。来自中韩两国高校和智库的学者专家参加对话会，探讨中国高质量发展带来的机遇，探索并展望未来中韩两国在各领域的合作潜力。

中国驻韩国大使馆临时代办方坤在致辞中表示，当前中国高质量发展进一步取得新成效，新质生产力加快发展，同时持续推进高水平对外开放，中外人员往来加快恢复发展。希望通过此次对话会，两国专家学者积极出谋划策，共创中韩共同美好未来。

韩国全球战略合作研究院院长黄载皓在致辞中说，对话会以探索韩中合作新潜力为主题，专家学者将多角度分析中国式现代化所蕴含的经济可能性，探寻韩中两国在多个领域里更多合作机遇。

12月2日，在韩国首尔，韩国全球战略合作研究院院长黄载皓（左）在“红厅论坛·首尔对话会”上致辞。新华社记者 姚琪琳 摄

韩中议员联盟会长金太年在书面致辞中表示，当前全球环境存在不少动荡与挑战，在此背景下，韩中两国应互联互通，相互分享经验，结合双方优势，在经济、技术和环境等各个领域开辟合作的新未来。

中国建设银行首尔分行总经理王玉洁表示，当前世界经济金融形势波澜起伏，不同思想、不同策略激烈碰撞，希望专家们以各自的远见卓识为中韩关系和中韩企业提供更多启发与建议。

当天的对话会分为两大议程。第一议程聚焦以高质量发展推进中国式现代化，中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长左凤荣作主旨演讲，解读中国式现代化的丰富内涵；第二议程以探索互利共赢的中韩经贸合作新起点为主题，与会者展开热烈讨论，为推动中韩友好合作建言献策。

本次对话会由新华社亚太总分社和韩国全球战略合作研究院联合举办，新华社首尔分社和中国建设银行首尔分行承办。

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