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中老铁路开通运营三年来，老挝段累计发送旅客741.76万人次，运输货物1074.41万吨

中老铁路国际黄金大通道效应日益凸显

2024年12月03日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月3日电 （记者孙广勇、通讯员温永华）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）及老中铁路公司获悉，12月3日，中老铁路迎来开通运营三周年，老挝段累计发送旅客741.76万人次，运输货物1074.41万吨，铁路运输持续保持安全稳定、客货运输能力呈现强劲增长态势，综合经营开发工作有序推进，国际黄金大通道作用日益凸显，中老铁路已然成为造福中老两国人民的发展路、幸福路、友谊路。

据介绍，中老铁路开通运营以来，国铁集团继续做大做强中老铁路，推进中老经济走廊建设，打造共建“一带一路”合作样板，指导所属中国铁路国际有限公司、昆明局集团公司会同老中铁路公司，加强基础设备设施维护，扎实推进运输补强工程，持续改善客运服务品质、加大货运需求分析力度，优化运输组织方案，不断提升铁路运输效率。中老铁路呈现“客货两旺”的良好态势并逐年递增，为服务两国人民便捷出行、加强国际贸易往来、促进区域经济发展提供了强大动力。

一是人享其行，跨境旅游再创“新热度”。中老铁路开通运营以来，铁路部门通过不断投放运力、增加旅客列车、动态调整列车运行、增开动车组重联等措施持续加强客运组织管理，中老铁路老挝段日均开行旅客列车由开通初期的4列增至目前的14列，日均运送乘客从最初的1千余人次增长到1.5万人次，彻底改变了老挝人的出行方式。截至12月2日，中老铁路老挝段共发送旅客3370379人次，同比增长45.9%；单日最高发送旅客15054人次；3年累计客发人数达741.76万人次，吸引了100个国家和地区35.42万名旅客搭乘国际旅客列车跨境旅行，中老铁路跨境旅游呈现持续火爆局面，不仅带动了沿线景区旅游产业开发及当地居民收入增长，还为推动区域国家经贸合作、经济繁荣、旅游升温、人文交流注入了强劲动力。

二是物畅其流，国际班列实现“新突破”。中老铁路积极探索开行“京滇·澜湄线” “沪滇·澜湄线”“粤滇·澜湄线”“湘滇·澜湄线”等国际货运班列，大幅缩短货物运输时间，极大地提高了物流效率和降低物流成本。大力开行“中老班列+中欧班列”，货物运输辐射老挝、泰国、越南、缅甸、马来西亚等12个“一带一路”共建国家和国内30个省（区、市）主要城市，老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天。截至12月2日，中老铁路老挝段共发送货物436.29万吨，同比增长17.2%；三年累计货运量达到1074.41万吨，跨境货物品类由开通初期的橡胶、化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等2700多种，有效促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。

下一步，国铁集团将全面总结中老铁路开通运营三周年成功经验，持续抓好中老铁路安全运输，深度挖潜增效，提升服务品质，助力客货运量持续增长。协同老挝政府及铁路有关部门大力开展铁路沿线经营开发，积极推进中老泰铁路建设，进一步增强中老铁路辐射带动作用，为高质量共建“一带一路”、造福中老两国民众作出积极贡献。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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