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《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会开幕

2024年12月03日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得12月2日电（记者罗晨　葛晨）《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）第十六次缔约方大会（COP16）2日在沙特阿拉伯首都利雅得开幕。大会以“我们的土地，我们的未来”为主题，将重点讨论加快土地修复和提高抗旱能力，预计持续至13日。

12月2日，与会者在沙特阿拉伯首都利雅得出席《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会开幕式。新华社记者王东震摄

12月2日，与会者在沙特阿拉伯首都利雅得出席《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会开幕式。新华社记者王东震摄

　　《公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥在开幕式致辞时说，地球因土地退化而“生病”，已有近40%的土地受到影响，“每一秒钟，我们都因土地退化而丧失相当于4个足球场的土地”。通过合作，人们能够扭转土地退化的趋势，建设一个更具抗旱能力的世界。蒂奥表示，COP16的核心议题是土地韧性与缓解干旱，将制定重要的抗旱决策，预计会成为抗旱议题的里程碑会议。

　　沙特环境、水利和农业大臣阿卜杜勒－拉赫曼·法德利说，全球每年超过30亿人口受土地退化影响，这将加剧许多社区的移民、稳定和安全问题，“现在到了各国采取集体行动和合作的时间了”。

　　据《公约》秘书处介绍, 本届缔约方大会采取“谈判路径”和“行动议程”并重的方式，两者相互关联，以期推动正式谈判取得成果并促进相关决策的实施。“谈判路径”重点关注缔约方大会的重要决定和政治宣言，这些决定和宣言对于促进土地修复和提升抗旱能力至关重要。“行动议程”则关注缔约方关于土地、韧性和人类福祉的自愿承诺和行动。

　　COP16特别设立中国馆，是中国首次在境外对荒漠化防治和“三北”攻坚战进行展示宣介。总面积超过600平方米的中国馆是除东道国之外最大的国家主题馆，将用于举办中国荒漠化防治主题展、开展系列边会活动。

　　《联合国防治荒漠化公约》是全球土地问题的“代言人”，旨在推动国际社会在防治荒漠化和缓解干旱影响方面加强合作，与《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》并称为“里约三公约”。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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