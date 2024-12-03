人民网雅加达12月2日电 （记者李培松）11月28日，第二届印度尼西亚9所孔子学院所属高校“校长论坛”在印尼阿拉扎大学召开，各校校长及孔子学院中印尼方院长齐聚一堂，为加强孔子学院之间的交流与合作，扩大孔子学院的影响力，共同推动印度尼西亚中文教育繁荣发展献计献策。

论坛现场。阿拉扎大学孔子学院供图

论坛由阿拉扎大学孔子学院印尼方院长菲力主持，与会嘉宾包括：阿拉扎大学校长阿塞普、丹戎布拉大学校长加鲁达、乌达雅纳大学校长凯图特、阿拉扎大学副校长费萨尔、三一一大学副校长阿哈默德 、泗水国立大学副校长马尔塔迪、玛琅国立大学副校长阿里夫、哈山努丁大学副校长阿迪、伽内什教育大学格德、玛拉拿达基督教大学秘书长罗比、阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼以及各孔子学院中印尼方院长。

论坛首项议程为各高校校长分享各自孔院发展情况以及中文系在孔院的协助下快速发展的情况。阿拉扎大学校长阿塞普首先介绍了该校孔子学院自成立以来在汉语教学、文化交流等方面取得的丰硕成果。随后，各高校的校长或代表分享了各自孔子学院的办学历史、特色课程设置、师资队伍建设等方面的经验。与会代表还深入探讨了如何进一步扩大中文系规模，提升教学质量，为印尼培养更多高素质的中文人才等议题。

各位校长一致同意建立印尼孔子学院联盟，目的是加强孔子学院之间的合作与交流，共享资源，共同发展，提升印尼民众学习中文的热情，共同推动印尼中文教育事业的发展，为促进中印尼两国人民的友谊作出更大的贡献。

参会嘉宾合影。阿拉扎大学孔子学院供图

本次论坛作为第三届东南亚“中文+”国际研讨会的分论坛，由阿拉扎大学及其孔子学院、三一一大学及其孔子学院共同举办。

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