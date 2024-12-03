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2024“汉教英雄会”中亚地区本土国际中文教师教学技能交流大赛决赛在杜尚别举行

2024年12月03日08:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳12月2日电 （记者李强）11月28日至29日，由中华人民共和国教育部语言合作交流中心主办、塔吉克斯坦民族大学、新疆师范大学和塔吉克斯坦民族大学孔子学院联合承办的2024年“汉教英雄会”中亚地区国际本土中文教师教学技能大赛决赛在塔吉克斯坦杜尚别举行。

此次活动是教育部语言合作交流中心首次在中亚地区举办区域性本土国际中文教师教学技能交流活动，主题为“标准引领，创新驱动”。活动吸引来自塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的本土国际中文教师代表、中文教育机构的领导和负责人270余人参加。

塔吉克斯坦民族大学科学与创新副校长萨法尔玛玛德佐达·萨法尔玛玛德、塔吉克斯坦教育部副部长和中国驻塔吉克斯坦大使馆政务参赞王国春等出席活动并先后致辞。此外，塔吉克斯坦对外友好协会副会长阿布都洛佐达·伊布洛海姆江、塔吉克斯坦文化部国际司司长、国际外国语大学校长等塔吉克斯坦教育机构负责人也出席了此次活动，并为2024年“汉教英雄会”中亚地区本土国际中文教师技能交流大赛获奖教师颁奖。

“汉教英雄会”是教育部语言合作交流中心为全球国际中文教育开拓视野、学习交流、经验分享的一个创新平台。本届大赛的成功举办，为中亚地区本土国际中文教师提供了一个展示自我、交流学习的平台，更为推动中亚地区中文教育本土化、国际化注入了新的活力。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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