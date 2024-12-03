人民网雅加达12月2日电 （记者曹师韵）11月28日，第三届东南亚“中文+”国际研讨会在印尼雅加达举行。本次研讨会由印尼阿拉扎大学孔子学院和三一一大学孔子学院联合举办，200余位来自不同学术领域的专家学者及学校师生参加，共同探讨在数智技术快速发展的背景下，如何推动中文教学的转型与创新。

研讨会现场。印尼阿拉扎大学孔子学院供图

本次研讨会聚焦“一带一路”新形势下中文教学的新机遇与新挑战展开讨论。随着数字化、智能化技术深刻改变知识获取和传授的方式，传统的中文教学模式已经不能满足当今社会的需求，亟需探索新的教育方式和目标。特别是在“中文+”教育模式的背景下，如何使中文教学向专门用途转化，成为此次研讨会的核心议题。来自各地的专家分享了他们在中文教学领域的最新研究成果，探讨了在跨文化交流和国际合作中，“中文+”教育如何更好地融入各类学科和职业领域。

会议还就“中文+”教育中的知识概念与实践经验进行了深入交流。参与者认为，除了语言能力的培养，未来的中文教育应更加注重专业知识和跨学科的融合，这不仅有助于提升学生的全球竞争力，也能促进不同文化间的理解和合作。与会者一致认为，在当前的全球化背景下，中文教育将迎来更加广阔的发展空间与合作机遇，大学等教育和研究机构应该进一步加强国内外合作，共同推动“中文+”教育的创新与发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)