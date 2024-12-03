人民网雅加达12月2日电 （记者曹师韵）12月2日，“2024印尼大中学本土中文教师培训班”在雅加达开班，来自印尼大学和中学的60多名本土中文教师参加。该培训由中国教育部语言交流与合作中心委托福建师范大学主办，印尼阿拉扎大学孔子学院承办，印尼闽南同乡会、印中商务理事会协办，旨在进一步提升印尼本土中文教师的专业素养和教学技能，为印尼中文教学的高质量发展注入新的动力。

中国驻印尼大使馆文化教育参赞王思平指出，语言是文明交流互鉴的桥梁。在中印尼命运共同体建设的背景下，中文教育在印尼呈现出蓬勃发展的势头，学习中文已经成为印尼社会的一大潮流。他表示，此次培训不仅是一次教学能力的提升，更是推进中印尼中文教育标准化建设的重要尝试。希望本土教师将培训成果惠及更多同仁，缓解印尼中文教育师资短缺的情况。

印尼驻中国大使馆文化教育参赞李健高度评价中国作为国际留学目的地的吸引力，“中国高校提供高质量的国际化课程，并为外国学生深入了解中国语言与文化创造了机会”。他强调了教育与文化合作在促进两国关系发展中的作用，同时表达了对未来合作的期待。他表示，将继续整合学术、商业、政府、社区与媒体等各方资源，推动两国教育合作。

印尼阿拉扎大学校长亚瑟普·赛福鼎发表致辞。印尼阿拉扎大学孔子学院供图

印尼阿拉扎大学校长亚瑟普·赛福鼎表示，阿拉扎大学孔子学院作为福建师范大学和阿拉扎大学两校合作的结晶，多年来通过开展中文教学和文化交流活动，为印尼中文教育的可持续发展做出了重要贡献，并为印尼社会培养了大批兼具汉语语言能力和综合素养的中文人才，希望通过此次培训为印尼中文教学提供更加有效的策略，培养出更多具有国际视野的中文人才。

本次培训为期3天，来自福建师范大学的3位专家将为参训教师们带来内容丰富的课程，包括中文语音、词汇、语法及汉字教学的理论与实践，教学设计、资源选用等专业领域的深入探讨，助力参训教师们提升课堂组织能力，全面提高中文教学的效果。

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