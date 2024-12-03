本报记者 陈尚文 祝佳祺 俞懿春 杜一菲

2024年9月24日，参观者在第二十一届中国—东盟博览会上了解泰国水果情况。

本报记者 赵益普摄

广西北部湾港钦州自动化集装箱码头一隅。

本报记者 姜 波摄

位于广西崇左的东亚糖业原料蔗基地正在进行机械化收割。

东亚糖业集团供图

2024年8月1日，车辆出入广西凭祥友谊关口岸。

本报记者 陈尚文摄

2024年7月11日，一列西部陆海新通道铁海联运班列从钦州港东站开出。

封荣权摄（影像中国）

2024年8月1日，在广西凭祥友谊关口岸海关查验平台，工作人员在查验一批进口榴莲。

本报记者 牛 震摄

一湾相挽十一国，良性互动东中西。作为中国面向东盟开放合作的前沿和高质量共建“一带一路”有机衔接的重要窗口，广西壮族自治区近年来着力向海图强、开放发展，不断把独特的区位优势转化为强劲的发展优势，积极服务中国—东盟命运共同体建设，深度融入高质量共建“一带一路”，为区域发展创造机遇与活力。本报记者走进广西崇左、钦州等地，聚焦产业、基础设施、平台体系建设等，实地感受广西高水平对外开放的生动实践。

小甘蔗 大花样

开启合资糖企的甜蜜事业

深秋的广西崇左，一眼望不到尽头的绿色蔗海孕育着丰收。广西是中国最大的糖料种植基地和食糖主产区，糖料蔗种植面积和食糖产量连续20个榨季占全国60%左右，是名副其实的中国“糖罐子”。1993年始，泰国两仪集团与广西当地5家国营糖厂合资成立广西南宁东亚糖业集团，成为中泰合资企业的成功范本。

位于崇左市江州区的东亚糖业渠勒—蒙井现代农场甘蔗林郁郁葱葱，林间的先进灌溉系统可以实现气候、土壤监测和水肥一体化精准施肥，病虫害生物防治预警系统能在提高工作效率的同时减少化肥和农药的使用。“我们在从两仪集团引进的现代农场模式基础上，采用精准导航、土壤改良、起垄双蝶盘种植等，实现甘蔗种植智能化、规模化、机械化、水利化、良种化，大幅降低了种植管理成本，已累计完成10万亩现代农场建设改造。”东亚糖业农务副总裁钟植友说。

每到榨季，数以百万吨计的甘蔗从田间地头运至位于崇左中泰产业园的广西崇左东亚糖业有限公司压榨。厂区内糖香清甜，炽热橙黄的糖浆在密封罐内沸腾。东亚糖业生产副总裁辛树广表示，集团已形成了制糖循环经济综合利用全产业链，甘蔗年产量近1000万吨，年产糖约100万吨。此外，东亚糖业还通过建设生物质电厂以制糖副产品蔗渣及收集的蔗叶为主要燃料延长产业链，让每一根甘蔗物尽其用，助农增收，实现资源、能源综合高效循环利用。集团3家生物质电厂总装机容量目前已达90兆瓦，每年向公共电网输送约4.5亿千瓦时清洁能源，减少碳排放约20万吨。

为了将糖业合作的甜蜜事业绵延下去，中泰双方还密切加强人才培养合作。2019年至2023年，东亚糖业联合泰国两仪集团、泰国孔敬高级农业技术学院分别与广西工业职业技术学院、广西电力职业技术学院先后合作成立了“丝路国际糖业学院”“智慧糖业产业学院”“中泰电力工匠学院”“中国—泰国糖业现代工匠学院”。“推动糖业全产业链高技能人才培养和培训，将有效促进泰中乃至更多共建‘一带一路’国家糖业人力资源进步，助力区域糖业经济高质量发展。”中国—泰国糖业现代工匠学院泰国籍教师巴颂·乍仑蓬说。

市场活 合作热

培育提升对外开放新优势

广西崇左凭祥市一年四季瓜果飘香。依托区位优势、资源禀赋和市场潜力，凭祥吸引了众多国内外客商从事跨境水果贸易，自东盟国家水果进口量占全国进口东盟国家水果总量的1/3。去年8月，围绕“买全国、卖东盟，买东盟、卖全国”的目标，中国—东盟（崇左）水果交易中心在凭祥正式启动。

在交易中心里，记者看到数字大屏上实时更新着进出口水果金额、重量、合作方等交易信息，以及互市商品交易流转量、互市进口商品分类、进出口商品榜等统计信息。凭祥市国际贸易开发集团有限公司副总经理谢知霖介绍，交易中心总占地面积1793亩，由核心区和加工区组成，目前核心区已完成约127亩建设并投入使用，实现查验通关、产品集散、展示推广、电子商务、线上交易等功能，加工区等也在加紧建设中。数据显示，截至今年10月底，中国—东盟（崇左）水果交易中心线上平台达成水果国际贸易累计交易货量295.71万吨，达成水果国内贸易累计交易货量231.69万吨。“交易中心已形成‘口岸+市场’模式，将线上平台与传统交易联动，协同推动东盟水果物流畅通，进一步丰富国内民众的‘果盘子’。”谢知霖说。

为进一步壮大水果产业规模，凭祥还发展了综合制造、水果加工、休闲食品等产业。选果、洗果、切果、烘干……在广西粒籽食品有限公司的果干生产车间内，工人们正在加工新一批芒果。在这里，许多新鲜水果“变身”为果脯、鲜果冻块和速冻果蔬等深加工产品。作为广西首家边境落地水果加工规模企业，该公司深耕东南亚进口水果深加工，2023年营业额超4300万元。

除了崇左，广西还在南宁和钦州两地同步建设中国—东盟水果交易中心，共同打造面向中国和东盟各国的水果分拨中心、交易中心、加工中心，与高效便捷的进出口通关服务体系、跨境冷链物流体系等一道，让水果贸易进一步“通”起来、“畅”起来。越南驻南宁前总领事杜南忠表示，中国是越南农产品第一大出口市场，越南的榴莲、火龙果等深受中国消费者欢迎，中国—东盟水果交易中心的建设正有力推动东盟国家和中国水果贸易的快速发展。

零接触 秒通关

提升口岸通关便利化水平

清晨的中越边境凭祥友谊关口岸，满载进出口货物的跨境车辆接连不断地排队通关。汽笛声疾，车来人往，分外热闹。友谊关口岸是中国最大陆路水果进出口口岸，也是中国通往越南和其他东盟国家的便捷国际贸易通道。近年来，友谊关口岸以科技赋能优化通关流程、推动货畅其流，不断通过机制创新提升通关便利化水平。

刷证件、按指纹、识面容，货车司机无需下车便可在出入境边防检查站实现“零接触”“秒通关”……“这是我们在全国跨境口岸中率先试点应用的出入境车辆快捷通关系统2.0版。”友谊关出入境边防检查站边防检查处处长熊楚周告诉记者，这一系统巧妙融合运用了人工智能、生物信息识别、数据可控交互等技术。出入境车辆司机只需“预先备案、自主采集、快速核验”即可快速通关，单车查验平均时间不超过15秒。今年前10个月，友谊关口岸累计验放出入境货运车辆超40万辆次，同比增长13.5％，日均查验出入境车辆增长至1400辆次以上。

在海关查验平台，一辆满载越南椰子的冷链货车刚刚停稳，查验工作就有条不紊地展开。智能检查辅助管理系统实时更新车辆信息、注意事项、查验人员、操作环节等信息。友谊关海关监管一科科长黄菲菲告诉记者，智能检查辅助管理系统能够准确感应查验平台忙闲状态，自动根据货物类型进行分配。友谊关口岸还先后设立进出口农产品“绿色通道”，帮助新鲜度要求较高的农产品抢抓“鲜”机，查验车位周转效率提升35％，为扩大跨境物流贸易创造有利条件。

除便利东盟国家水果快速通关、走进中国千家万户，友谊关口岸还见证了中国和东盟国家跨境产业链合作的提质升级。“以‘新三样’、农业机械、手机零部件等机电产品为代表，越来越丰富的商品正从这里出口至东盟国家。”黄菲菲介绍，今年1月至10月，友谊关口岸进出口规模创历史同期新高，进出口货值3790.6亿元，同比增长14%。其中，机电产品出口货值1946亿元，同比增长40.6%，占友谊关口岸出口商品总值的比重超七成。“在小小的查验台上，我感觉自己触摸到的不仅是各式各样的进出口货品，更是我们和东盟国家密切合作的强劲脉搏。”黄菲菲说。

陆海连 经贸兴

推动新通道运行质效提升

北部湾畔，开放潮涌。智能桥吊自动精准卸载货物，无人驾驶集装箱卡车来回穿梭；一列列满载货物的铁海联运班列驶离港区；一艘艘完成装卸作业的远洋巨轮驶向远方。

北部湾港是西部陆海新通道的重要出海口，是高质量共建“一带一路”海陆衔接的重要门户港。2017年4月，西部陆海新通道铁海联运班列从这里首发。截至2023年，班列年运输量已从2017年的3382标箱增长到86.1万标箱，货物品类也从最初的陶瓷、板材等50余种，增加至目前的汽车配件、新能源材料等1100余种。中铁联合国际集装箱广西有限公司总经理唐涛平介绍，西部陆海新通道铁海联运班列图定线路22条，与中欧班列无缝衔接，形成由线到面、覆盖18省份73市156个铁路站点的交通物流网络，货物通达全球100多个国家和地区的500多个港口。

作为全球首个采用“U”形布局的自动化码头，北部湾港钦州自动化集装箱码头通过创新运行模式，配备自动化装卸及水平运输机械装备，结合人工智能、大数据、云计算、自动控制等技术，实现了高度信息化、标准化和作业全自动化。北部湾港钦州自动化集装箱码头智慧运营中心负责人介绍，“如今工作人员只需在控制室内轻点按键，即可完成上万吨货物的装卸。相较于传统码头，自动化码头的作业效率提升30%，操作人员减少70%。”

不远处的钦州铁路集装箱中心站，与自动化集装箱码头形成了完整的铁海联运体系。为进一步简化联运流程、实现港口与铁路系统的实时对接，去年6月，钦州铁路集装箱中心站和自动化集装箱码头间“有形”的围网被拆除，“无形”的数据壁垒也被逐渐打破。归入同一海关监管区后，集装箱中心站和自动化集装箱码头调取数据时间缩短至1分钟以内，大大提升联运效率。

随着西部陆海新通道辐射能力不断增强，越来越多企业在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区投资兴业，资源、要素进一步聚拢，加速推进中国—东盟跨境产业合作。截至今年9月，中马钦州产业园区累计注册企业3.18万家，已在绿色石化、装备制造、新能源材料、生物医药、电子信息、燕窝、棕榈油等领域形成产业集聚。马中关丹产业园、中国·印尼经贸合作区、中国（广西）—文莱渔业合作示范区等项目也加快推进，成为中国—东盟经贸合作的新高地。“希望马中双方共同推动产业园升级合作，吸引更多产业入园投产，加强高质量共建‘一带一路’框架下临港产业的合作与发展。”马来西亚交通部部长陆兆福表示。

在印度尼西亚中华总商会秘书长周维樑看来，作为中国面向东盟开放合作的重要窗口，广西一直以来与包括印尼在内的东盟国家保持良好关系，期待未来能在更多、更广领域展开合作。东盟秘书长高金洪表示，东盟秘书处将一如既往支持东盟与广西深化交流合作，推动东盟中国全面战略伙伴关系持续健康发展。

（本报记者刘歌参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)