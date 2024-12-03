本报记者 周卓斌

日前，英国政府公布秋季预算案，这是工党7月上台以来的首份财政预算。预算案显示，公共服务预算大幅增加，其中医疗、教育和基础设施建设成为重点关注领域。加大公共开支的同时，英国政府未来5年将增加大约400亿英镑（1英镑约合1.295美元）税收项目。此外，英国预算责任办公室预计政府今年将增加196亿英镑公共债务，且未来5年年均公共债务将增加323亿英镑。

相关预算方案体现了当前英国政府的诸多财政政策理念。按照英国财政大臣蕾切尔·里夫斯的说法，增加的税收项目主要针对高收入阶层，包括上调雇主的国家保险缴纳比例等。“非常住居民”税收结构同样面临调整，资本利得税税率将显著提高。里夫斯还宣布冻结遗产税起征点至2030年，预计这一措施将在未来几年增加超过20亿英镑的收入。此外，资本利得税、购买非首套住房的印花税、面向英国石油和天然气企业征收的能源利润税税率都将上调，酒类、烟草类等商品税率也将提高。英国智库政府研究所发布的数据显示，这次预算案增税幅度创下数十年来之最。

预算案还显示，英国政府将大幅增加公共服务预算，其中医疗、教育和基础设施建设是重点领域。英国国家医疗服务体系今后两年将增加226亿英镑日常开支，同时额外增加31亿英镑用于资本项目支出，旨在缩短患者等待就医时间并升级医疗设施，应对紧迫的医疗需求。在住房领域，英国政府将投入超过5亿英镑公共开支，以扩大社会保障住房建设。在教育领域，英国政府明年将向教育部额外拨款67亿英镑用于投资公立学校，用于改善教学和基础设施条件，特殊教育经费也有所增加。在交通领域，英国政府承诺拨款开始修建通往伦敦尤斯顿的隧道工程，连接首都和英格兰中部伯明翰的高速铁路项目得到新的拨款承诺。此外，英国政府也将提高在航空航天、汽车、生命科学等领域的公共投资。

英国预算责任办公室表示，这份预算案公布的增税措施是1993年以来所有预算案中规模最大的，将大幅提高税收在英国国内生产总值中的占比。英国央行预计，2024年英国经济将增长1%，2025年和2026年将分别增长1.5%和1.25%。里夫斯表示，增税措施将有助于“平衡财政”并终结过去14年的财政紧缩政策，为经济复苏奠定基础。英国政府希望通过增加公共投资来提高经济增速，并在2027至2028财年实现财政预算盈余。

英国《金融时报》社论表示，面对英国经济增长缓慢、公共服务紧张和债务高企的现实，增税似乎不可避免，但带来的好处尚不明确。“持续的政府投资有助于刺激经济增长，但投资需要优先支持提升生产力的领域，确保经济持续改善。”路透社报道称，对于英国经济来说，新的预算支出从长期来说是有利的，从短期来说增税措施不利于企业投资。英国商会总干事哈维兰认为，上调雇主的国家保险缴纳比例将加重企业负担，使英国许多企业尤其是中小企业在短期内遇到更多困难。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 15 版）

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