本报记者 朱玥颖

“尽管此前我曾去过中国，但这次随日本大学生访华团到中国参观后又有很多新发现、新感悟。我希望今后能够继续参加类似活动，以深化日中友好为使命，为增进两国民众的相互理解和友好交流而努力。”近日，2024年“百名日本大学生看中国”交流会在日本东京举行，日本中央大学学生青山侑树这样表达他的感受。

今年3月和9月，日本中央大学、庆应义塾大学等高校大学生组成访华团，分别访问中国四川和上海，参访人数近百。多名日本大学生在交流会上分享了访华见闻，表示通过实地参访，进一步加深了对中国文化的喜爱、对新时代中国的了解，访问促进了两国民众的相知相亲。

“中国科技企业技术水平之高，令人赞叹。”中央大学田岛翼讲述了她访问中国互联网企业时的见闻，“在百度公司，我体验了技术领先的无人驾驶，其中有关自动检测行人、障碍物并调整路径和规避障碍物等技术给我留下深刻印象。在美团公司，无人机配送物品的演示令我大开眼界。每到中国一次，我对中国和中国民众的喜爱就会加深一层。今后，我要更多地同日本朋友分享中国的故事。”

“在加入此次访华团之前，我并不了解作为中国国家级非物质文化遗产的越剧。当我在上海看到越剧表演时，立刻就被它吸引，我真切感受到中国文化的魅力。今后，我要进一步学习越剧相关知识。”中央大学野町梨纱表示，通过访问，她还感受到当下中国的发展风貌，“访问行程中，随处可以使用电子支付完成交易，很方便”。

日本文华传媒株式会社副社长兼总编辑孙冉表示，举办“百名日本大学生看中国”活动的目的，是让中日两国交流事业后继有人。今年的两次行程展现了中日文化在历史和当代的连接，很受日本学生欢迎。有的学生在赴华访问后，还决定选择到中国留学和工作。

中国驻日本大使吴江浩同访问团成员交流时表示，期待中日两国青年进一步拉紧文化纽带，加强对话交流，用亲身经历帮助更多日本朋友认识和了解真正的中国，做中日友好事业的接班人。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 15 版）

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