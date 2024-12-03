2024全球粮食安全峰会在阿联酋闭幕——

本报记者 任晧宇

日前，2024全球粮食安全峰会在阿联酋首都阿布扎比闭幕。本届峰会以“携手共进 造福人类”为主题，旨在促进全球粮食领域的包容性对话及合作，为实现全球粮食安全提供可持续的解决方案。来自70多个国家和地区的600多名政府官员、国际组织代表以及专家学者和企业负责人围绕建设可持续的粮食体系、维护粮食供应链安全、推动农业技术创新等议题进行深入探讨。

当前，全球粮食安全面临严峻挑战，需要各方共同应对。埃及农业和土地改良部部长阿拉·法鲁克认为，极端天气、地区冲突等因素交织，使得全球粮食产业链供应链极易受到冲击，实现全球粮食安全面临较大困难。喀麦隆农业和乡村发展部部长加布里埃尔表示，粮食安全问题是各国面临的共同挑战，“各方应深化合作，引入更多先进技术，共同促进农业可持续发展”。

与会人士认为，促进农业创新和粮食系统可持续发展是维护粮食安全的重要手段。阿联酋气候变化和环境部部长阿米娜表示，在全球气候变化的大背景下，各国需加强专业知识的分享与协作，共同推动全球粮食系统实现包容性和可持续转型。阿联酋经济部部长阿卜杜拉·马里介绍，阿联酋已实施了多项促进粮食安全的举措，在科技研发和价值链整合等方面实施了超过30项倡议。阿拉·法鲁克认为，各国应积极开展农业科学研究与合作，创新投融资机制，畅通粮食产业链供应链，以实际行动提升全球粮食安全水平。

促进粮食系统的投融资也成为本届会议的重要议题。阿拉伯农业投资和发展管理局分享了通过小额信贷模式助力农户生产的案例。该机构专门为小农户提供融资计划，包括提供必要的资金及种子、肥料等前期投入，与农业研究中心合作提供生产技术支持，为农产品进入市场提供便利。“小农户生产在阿拉伯国家农业生产中占据重要地位，对地区粮食安全至关重要。”阿拉伯农业投资和发展管理局董事会主席奥贝德表示，将继续为小农户提供与其能力相符的便捷融资服务，助力地区粮食生产。

粮食系统的净零排放同样受到关注。根据世界银行在会上发布的相关研究报告，为实现2030年全球粮食系统温室气体排放减半、2050年前净零排放的目标，全球每年需要投入2600亿美元。到2030年，可带来健康、经济和环境等方面的收益约4.3万亿美元。报告建议，各国应抓住这一投资机遇，在保障粮食安全的同时，促进粮食系统净零排放。在具体路径上，世界银行建议低收入国家避免过度砍伐森林；中等收入国家增加相关投资，减少粮食浪费；高收入国家采取更多措施推动粮食相关部门使用可再生能源，并为中低收入国家发展低排放粮食系统提供更多支持。

与会代表对中国在维护全球粮食安全、推动农业可持续发展方面所作贡献给予高度评价。阿联酋大学农业与兽医学院院长穆罕默德·雅菲表示，中国在防治沙漠化和促进农业生产等领域取得积极成果，“阿联酋和中国都高度重视粮食安全和农业科技发展与创新，双方取得了一系列务实合作成果，期待未来双方进一步深化在农业领域的合作，为维护全球粮食安全提供助力”。联合国粮食及农业组织驻海合会国家和也门分区域办事处代表卡扬·贾夫在接受本报记者采访时表示，中国加大对农业科技创新的投入，加快创新成果应用，并与各国进行分享，在推动全球粮食安全与农业可持续发展方面发挥了重要作用。此外，中国还是粮农组织南南合作计划的重要合作伙伴，“通过南南合作和三方合作，粮农组织和中国可以更好地支持贫困农户、推广创新技术应用，助力打造全球粮食系统可持续的未来”。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)