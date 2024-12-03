本报马德里12月2日电 （记者颜欢）当地时间12月1日，中国人民大学与马德里康普顿斯大学在西班牙首都马德里联合成立中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心。

马德里康普顿斯大学校长华金·戈亚许·戈尼表示，西班牙—中国文明交流互鉴合作研究中心将作为一个重要桥梁，让两国乃至欧中的学者更好地开展交流。两校将以人文学科为平台，开展学生交流互换、学术研讨会等活动，形成系统化、可持续、多元化的合作。

中国人民大学党委书记张东刚表示，中国人民大学将以该研究中心的成立为契机，进一步丰富和拓展国际教育交流合作，积极推动文明互学互鉴、互融互通，共同开创人类更加美好的未来。

据悉，中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心将以推动文明交流互鉴、促进人类文明进步为宗旨，以维护世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、推动文明传承和创新、加强国际人文交流合作为使命，以创新高等教育合作机制为动力，致力于打造中国和西班牙青年交往、教育合作、人文交流、文明互鉴的新平台、新空间、新品牌。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 03 版）

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