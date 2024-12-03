赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯

二十国集团平台上的中国主张、中国倡议，展现中国引领全球治理变革，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化的决心





二十国集团是国际经济合作主要论坛，在应对国际金融危机、气候变化、新冠疫情等全球性挑战方面发挥了重要作用。在二十国集团领导人第十九次峰会上，各方就国际政治、经济、金融等领域议题进行对话沟通，有助于促进世界经济发展、完善全球治理。

在峰会第一阶段会议上，习近平主席宣布了中国支持全球发展的八项行动。在峰会第二阶段会议上，习近平主席发表题为《携手构建公正合理的全球治理体系》的讲话，从经济、金融、贸易、数字、生态等五个方面提出完善全球治理的理念主张，倡导建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。二十国集团平台上的中国主张、中国倡议，展现中国引领全球治理变革，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化的决心。

在保护主义抬头的国际背景下，中国积极推动二十国集团加强合作，促进包容性增长，为世界经济增添稳定性。中国主张建设开放型世界经济，倡导各方持续推动贸易和投资自由化便利化，继续推进世界贸易组织改革，反对单边主义、保护主义。中国扩大对外开放，大力推动国际经济合作，使许多国家受益，对世界经济增长具有重要意义。特别是在亚太地区，随着区域经济一体化不断推进，中国发展为地区各方合作共赢提供了更多机遇。

共建“一带一路”已成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，有效促进地区之间的经济交流合作，有力推动共建国家经济发展。随着高质量共建“一带一路”不断推进，越来越多国家和地区搭上了中国发展的快车。

中国践行真正的多边主义，积极推动南南合作。以非洲为例，中国是对非投资规模最大的发展中国家，连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。在开展南南合作的过程中，中国不附加任何政治条件，真心实意帮助发展中国家提升自主发展能力。

中国积极推动国际科技交流合作。习近平主席指出，要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”。这为人工智能国际治理与合作指明方向，有利于使人工智能为解决全球性挑战提供更好助力，有利于全球可持续发展。近年来，中国高科技企业纷纷进入国际市场，为各方推进经济转型、挖掘新增长点作出贡献。

中国方案勾勒出全球治理变革完善的蓝图。期待各方携手努力，共同完善全球治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

（作者为墨西哥国际政治专家）

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)