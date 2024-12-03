给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，是中国扩大单边开放、同世界分享发展机遇、推动普惠包容的经济全球化的重要举措

12月1日起，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。这是中国扩大单边开放、同世界分享发展机遇、推动普惠包容的经济全球化的重要举措。中国成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，彰显中国推进高水平对外开放的决心，表明以自身经济高质量发展为世界提供新机遇的诚意。

改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程。中国坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略，不断提升发展的内外联动性，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民。当前，尽管单边主义、保护主义上升，但经济全球化始终是浩浩荡荡的历史潮流，其发展大势从未改变。中国坚持以高水平开放促进深层次改革、高质量发展，继续扩大开放是中国顺应经济全球化大势的主动作为。中国共产党二十届三中全会强调，必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。

从稳步扩大制度型开放到深化外贸、外商投资和对外投资管理体制改革，从优化区域开放布局到完善推进高质量共建“一带一路”机制，中国坚定推进高水平对外开放向更大范围、更宽领域、更深层次迈进。给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，是落实中国共产党二十届三中全会精神、扩大自主开放和对最不发达国家单边开放的具体行动，也是稳步扩大市场准入的重要举措。中国用实际行动证明，中国扩大高水平对外开放的决心不会改变，中国开放的大门只会越开越大。

完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放，也是中国支持全球发展的重要行动。习近平主席日前在二十国集团领导人第十九次峰会上宣布中国支持全球发展的八项行动，强调“从现在起到2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元”，充分表明中国致力于分享自身发展机遇、推动建设一个共同发展的公正世界。世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础上，各国共同发展才是真发展。中国倡导走以人为本、发展更加平衡、机会更加均等的经济全球化之路，让不同国家、不同阶层、不同人群共享发展成果。“零关税待遇”将为最不发达国家扩大对华出口和共享中国大市场机遇发挥积极作用，促进相关国家产业发展、就业增长，带动减贫发展。

中国有14亿多人口、超过4亿中等收入群体，是全球最具潜力的大市场。近年来，中国积极发挥非洲产品输华绿色通道作用，支持更多符合条件的最不发达国家农产品进入中国市场；通过开展技能培训、支持跨境电商企业发展等方式，帮助相关国家加强贸易能力建设；举办进博会、服贸会等展会，为最不发达国家优质特色产品进入中国市场、接驳世界市场搭建平台和桥梁。中国行动为广大发展中国家打开新的机遇之门，让更多发展中国家参与到普惠包容的经济全球化进程中来，展现了开放中国的大情怀、大格局、大担当。埃塞俄比亚驻华大使馆特命全权公使蒙泰哈·杰莫表示，“零关税待遇”充分表明中国推进高水平开放和南南合作的决心和诚意。

“唯有益天下，方可惠本国。”下一步，中国将以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，出台更多自主开放和单边开放政策，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。中国将同各方一道，以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动普惠包容的经济全球化，书写更多合作共赢的精彩故事。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)