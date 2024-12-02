新华社北京12月2日电（记者董雪）外交部发言人林剑2日表示，希望日方同中方相向而行，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中日关系行稳致远。

当日例行记者会上，有记者问：日本首相石破茂在日本临时国会开幕式上称，他在出席亚太经合组织领导人非正式会议期间同习近平主席深入交流。日中存在各类分歧和关切事项，但双方将在力所能及的领域合作。中国的稳定发展将使整个地区受益。石破茂并称，今后将朝着同习主席达成的全面推进战略互惠关系和构建建设性、稳定的日中关系这一大方向，同中方开展包括领导人在内的各层级沟通。中方对此有何评论？

林剑表示，中方注意到有关报道。中日关系长期健康稳定发展，符合两国人民根本利益。

他说，希望日方同中方相向而行，正视历史、面向未来，树立客观正确的对华认知，将“互为合作伙伴、互不构成威胁”等中日四个政治文件确立的原则和方向体现到具体政策和实际行动中，深化各领域务实合作，建设性管控矛盾分歧，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中日关系行稳致远。

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