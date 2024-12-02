新华社华盛顿12月1日电 美国总统拜登1日改变立场，突然宣布赦免其子亨特·拜登，并希望美国人理解他作为父亲和总统作出的这一决定，引发美国朝野哗然。

拜登在一份白宫网站公布的声明中说，亨特“遭选择性和不公平”对待，而这一切仅仅因为亨特是他儿子。拜登指责国会中的政治对手煽动针对亨特的指控，进而打击自己。

美国当选总统特朗普第一时间在社交媒体上批评拜登“滥用司法”。特朗普将拜登赦免亨特同2021年1月6日“国会山骚乱”事件相关联，称拜登的赦免决定是“滥用司法”，而那些因“国会山骚乱”事件被定罪判刑的特朗普支持者遭“司法误判”。

美国共和党人纷纷批评民主党人拜登出尔反尔和“双重标准”。代表艾奥瓦州的美国联邦参议员、共和党人查克·格拉斯利在社交媒体上说，他对拜登赦免亨特感到震惊，因为拜登多次表示不会这样做。代表威斯康星州的美国联邦参议员、共和党人罗恩·约翰逊表示，在民主党治理下，美国存在两套司法系统，一套用来保护民主党人，另一套用来对付他们的政治对手。

美国国会众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默发表声明，指责拜登及其家族“想尽一切办法逃避被问责”。该委员会在社交媒体上发文说，从针对特朗普的“法律战”到对亨特的赦免，拜登前所未见的滥用权力是美国总统之位上的污点。

一些美国民主党人也对拜登改变立场感到不满。科罗拉多州州长、民主党人贾里德·波利斯发表声明说，对拜登将家庭置于国家之上感到失望。来自亚利桑那州的国会众议员、民主党人格雷格·斯坦顿表示，他不认同拜登赦免亨特。这不是一次出于政治动机的起诉。亨特犯了重罪，并被陪审团裁定有罪。

拜登赦免亨特立即登上美国各大媒体头条。美国《国会山报》文章写道，拜登赦免亨特震动美国政坛，共和党人对此表示愤怒，一些民主党人也感到失望。《大西洋月刊》发表题为《拜登不可饶恕的虚伪》的文章，批评拜登出尔反尔。福克斯新闻台网站报道称，白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔曾6次表示拜登不会赦免亨特，并在另外一篇报道中批评拜登在卸任前“又一次说谎”。

美国有线电视新闻网发表分析文章说，拜登曾宣称要恢复美国司法部独立性，并多次公开表态不会赦免亨特，所以拜登最新举动令人震惊。拜登赦免亨特“加深了美国政治与法治之间的纠葛，进一步削弱公众对美国司法体系的信心”，相关情况“几乎肯定将在特朗普第二任期内进一步恶化”。

美国《纽约时报》以《赦免儿子一事中，拜登重复特朗普的一些抱怨》为题发表分析文章说，拜登口吻很像继任者特朗普，他抱怨“选择性起诉和政治压力”，质疑美国司法体系公平性。

据美国媒体报道，拜登宣布赦免亨特后，亨特律师团队随即联系特拉华州和加利福尼亚州联邦法官，要求撤销亨特相关案件，取消定于本月晚些时候举行的量刑听证会。

今年6月，拜登曾在社交媒体上发表“没人能凌驾于法律之上”的帖文。在拜登宣布赦免亨特后，此帖在社交媒体上被广泛转发，许多美国网民批评拜登违背承诺，还有人制作讽刺表情包，称“亨特能凌驾于法律之上”。

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