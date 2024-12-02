人民网北京12月2日电 （记者曲颂）2024年11月28日至29日，第十届中国—中东欧国家高级别智库研讨会在北京成功举行。会议主题为“变化世界中的中国与中东欧国家合作：共谋发展、共话未来”。百余位来自波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、黑山、波黑、希腊、意大利、西班牙、比利时等国家的前政要、智库学者、驻华使节，以及一百多位来自国内科研机构、高校、国家有关部委和媒体的代表参加研讨。

研讨会开幕式于11月29日上午在中国历史研究院举行。中国社会科学院秘书长赵志敏，中华人民共和国外交部副部长华春莹，匈牙利总理政治政策主任欧尔班·鲍拉日，捷克共和国前总理伊日·帕鲁贝克，罗马尼亚前副总理阿德里安·赛维林出席开幕式并致辞。

赵志敏表示，自2012年中国—中东欧国家合作机制成立以来，中国—中东欧国家合作始终本着相互尊重、平等相待的原则，秉持开放包容精神，搭建起了全方位、多层次、宽领域的立体合作架构，从无到有、从初创到优化完善，既促进了中国式现代化和中东欧国家发展，又为欧洲乃至世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。中国—中东欧国家合作是中欧全面战略伙伴关系重要组成部分，遵循“中欧共进，相向而行”的合作理念，已经并将继续为中欧关系持续深入发展注入强劲动力。在当今这个议题纷纭，强权横行，随波逐流易、实事求是难的世界，始终保持独立健全的理性思维、开放包容的文明姿态、互利共赢的合作理念，对地区发展和中国—中东欧国家合作都至关重要。无论国际风云如何变幻，中国同中东欧国家共同追求现代化的主题没有变，珍视传统友谊、人文历史相亲的关系总基调没有变，互尊互信、互惠互利、合作共赢的需求更加强烈。今年5月，习近平主席出访欧洲三国，其中两站都在中东欧国家，既在双边层面推动合作关系提质升级，也为中国—中东欧国家合作注入了信心。双方要聚焦中国和中东欧国家中心工作和核心关切，积极探讨新形势下合作之道。要创新合作机制，共享现代化成果，提升中国—中东欧国家整体合作成效。要深化务实合作，拉紧利益纽带，有效发挥前沿技术、新质生产力在经贸投资上的牵引和带动作用。要倡导文明互鉴，弘扬共同价值，为中国—中东欧国家合作迈向现代化提供丰沃文明土壤。中国社会科学院将继续同中东欧国家智库加强哲学社会科学领域合作研究力度，推进中欧互利共赢、开放包容的合作。

华春莹表示，新一轮科技革命和产业变革深入发展，“全球南方”群体性崛起，同时保护主义和单边主义大行其道，世界开放指数不断下滑，人类的和平与进步到了关键的十字路口。中国—中东欧国家合作机制是促进中欧关系健康稳定发展的中流砥柱，面对当前不确定的国际形势，中国和中东欧国家应更加坚定地站在一起，推动双方传统友谊迸发新活力。一是带头做多边主义的维护者，坚持战略独立自主，增进理解互信，共同维护以《联合国宪章》和国际法为基础的国际秩序。二是带头做开放合作的践行者，不断释放双向贸易投资合作的潜力和韧性。三是带头做和平、文明互鉴的倡导者，以中欧两大古老文明为新形势下的世界发展提供智慧与方案。

欧尔班·鲍拉日表示，世界正经历地缘政治和经济重新调整时代，东西方的权力对比正在改变，世界地缘政治和经济中心正在重塑。西方主导的“去风险化”背离了经济全球化发展逻辑，而地缘政治的碎片化更是导致了全球风险的进一步上升，造成双输或多输的结局。为此，各个国家既要根据自身利益，也要根据共同利益制定外交政策，在重视内外部安全形势的同时，营造和平的发展环境，推动各方受益，共同发展。

伊日·帕鲁贝克指出，世界秩序正从单极世界向多极世界变化，新兴经济体的影响力快速上升，展现出巨大的经济活力。当前，欧洲正受到史无前例的通货膨胀影响，民众生活水平下降，而在军费开支增加的同时，各国整体预算约束的趋紧使医疗、教育等民生支出受到挤压，欧洲社会基石正在动摇。中国积极推动“一带一路”倡议，推进经贸合作，打破贸易壁垒，发展基础设施，增加资金投入，造福更多国家，为全球共同发展注入新动力。

阿德里安·赛维林认为，国际关系模式正在发生变化，碎片化和分裂同统一和团结共存。中国—中东欧国家合作并没有使欧洲出现分裂，而是加快了东欧和西欧之间的收入趋同，促进了欧洲一体化发展。不过，中国—中东欧国家合作还面临着意识形态、大国竞争、逆全球化升温等因素影响。未来，中国—中东欧国家合作应继续推进务实合作，并强调可持续性和包容性增长，为各国实现共同发展和繁荣创造更多机遇。

意大利前议长、对华友好协会主席艾琳·皮维蒂、阿尔巴尼亚外交部前部长阿里安·斯塔罗瓦等出席会议并发表主旨演讲。他们在主旨发言中表示，中国走出了一条不同于西方的现代化发展道路，并且取得了巨大的成功，在新能源、电子商务、新材料等领域成为全球领导者。习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为推动构建人类命运共同体提供可行路径与坚实的发展、安全、文明支撑。“三大倡议”对于中东欧国家现代化发展、安全环境建设、历史文明构建有重大的借鉴意义和推动作用。在当前国际政治安全环境剧烈动荡的背景下，中国与中东欧国家应加强务实合作，继续深入贯彻落实共建“一带一路”倡议，推进在经贸、投资、基建、智库、教育、文化、科技、地方合作等各领域深入合作，加强人员互访交流，为惠及有关各方利益，推动中欧关系健康持续发展作出积极贡献。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平主持研讨会开幕式并发布了《中国—中东欧国家智库合作未来十年发展倡议书》，倡导中国与中东欧国家智库未来在如下方面加强合作：聚集全球治理合作，分享治理经验等，为构建更加和谐、繁荣的世界促进人才交流，培养国际化智库人才；推动文化与人文交流，增进民间互信；深化政策研究合作，助力务实合作。

11月28日，与会的中外代表围绕中国与中东欧国家务实合作的实践与创新、中欧关系视角下中国与中东欧国家的合作、中国的全球倡议与中东欧国家的发展机遇、欧洲地缘政治经济变化下的中东欧国家等议题，深入探讨和研究中国与中东欧国家在变化世界中共谋发展之路、共创未来之路、共建合作之路，共推互鉴之路，为凝聚中国—中东欧国家合作共识，坚定各方合作信心，明确未来合作方向提供了新的指引。

研讨会由中国社会科学院、中国—中东欧国家合作秘书处主办，中国社会科学院欧洲研究所、中国—中东欧国家智库交流与合作网络、中国—中东欧研究院承办。自2013年以来，中国—中东欧国家高级别智库研讨会已成功举办十届，成为中国—中东欧国家合作机制下级别最高、规模最大的智库学术活动。

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