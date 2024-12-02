新华社柏林12月2日电 专访｜中国职业教育发展步入快车道——访德国职业教育专家海因策

新华社记者褚怡

德国职业教育专家、海因策学院院长扬·海因策日前接受新华社专访时，对中国职业教育发展给予了高度评价。他指出，当前中国职业教育展现出令人瞩目的活力，已步入发展快车道。

“当很多国家仍在探索如何优化其职业教育体系时，中国已经成功培养出一大批高素质的职业教育教师。”海因策说，他曾走访过多所中国职业教育院校，深切感受到这些学校所取得的进步。

作为德国老牌职业教育机构，海因策学院已有87年历史。自2012年以来，该学院已为中国教师提供超过20次专业培训。从2019年起，海因策学院成为中国国家“工匠之师”创新团队境外培训计划在德承接机构，已为来自中国23个省份的近1500名专业人才提供培训服务。

“十多年前，当首批中国代表团莅临我校交流时，我们需要花费大量时间向他们阐释一些基础性概念；而现在来交流的中国教师提出的问题越来越具有挑战性和深度。”海因策说，“如今，这种交流更像一种双向互动，因为大家都可以从对方身上学到新的东西。”

在谈到中国近期提出的力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠的目标时，海因策说，中国在推动职业教育发展方面所做的努力令人印象深刻。

“中国在过去几十年里取得了非常了不起的成就。随着工业基础持续扩大，中国需要一支技术精湛、技艺高超的劳动力队伍来支撑其持续增长。在此背景下，职业教育将在培养国家发展所需的专业人才方面扮演至关重要的角色。”他说。

海因策进一步举例说：“即便是在一个高度数字化的世界，我们依然需要能够用双手进行精细操作的熟练工人。在诸如电池装配等行业中，仍有大量工作需要依赖工人的专门手工技能。这类技能是机器作业无法完全替代的，也将会成为推动中国制造业高质量发展的关键因素之一。”

德国的“双元制”职业教育久负盛名。这种将理论学习与企业实践相结合的人才培养模式，被认为是德国经济发展的重要驱动力之一。海因策说，从德国经验来看，发展职业教育对于提升学生的就业前景和薪酬水平具有显著优势。

“职业教育能够为学生提供多样化就业路径，并确保他们在就业市场上具备竞争力。如果社会上一味追求学术学位，而忽视了技术领域的教育培训，那么国家可能面临技术工人的短缺，这将对经济的长期稳定发展构成潜在威胁。”他表示，均衡的劳动力结构既包括高学历科研和管理人才，也离不开技术精湛的产业工人。

海因策十分看好中德两国在职业教育领域的合作前景。他说，“我们与中国共同开展的项目已经取得了很好的成果。通过交流学习，双方都能从中受益。我将继续推动并扩大这些合作。”

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