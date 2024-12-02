新华社华盛顿12月1日电（记者邓仙来）美国总统拜登12月1日晚从华盛顿启程前往安哥拉访问。专家表示，非洲长期被美国忽视，美国对非承诺口惠而实不至。

拜登此访是2015年时任美国总统奥巴马访问肯尼亚和埃塞俄比亚以来，美国总统首次赴撒哈拉以南非洲进行访问。在2022年于华盛顿举行的美非峰会上，美国政府承诺数十亿美元对非投资，拜登本人也承诺于2023年访问非洲。然而，拜登未能如期兑现访非承诺，原本安排在今年10月的访安哥拉行程也因美国国内发生飓风灾害而推迟。

美国战略与国际问题研究中心非洲项目专家卡梅伦·赫德森此前表示，尽管有多名拜登政府内阁官员访问非洲，但这无法弥补总统本人未访问的缺失。美方在美非峰会上的说辞与其实际行动相比，就是“一个天上、一个地下”。

民主党人拜登将于明年1月卸任美国总统，共和党人特朗普将接任。对于特朗普在其首个总统任期中曾发表的贬低非洲的言论，安哥拉总统洛伦索日前在接受美国《纽约时报》专访时表示，现在不需要就特朗普将如何对待非洲国家做任何猜测，“我们会根据他的行动而非言论评判他”。

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