人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

拜登访问安哥拉“久拖成行” 专家说美国对非承诺口惠而实不至

2024年12月02日15:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿12月1日电（记者邓仙来）美国总统拜登12月1日晚从华盛顿启程前往安哥拉访问。专家表示，非洲长期被美国忽视，美国对非承诺口惠而实不至。

　　拜登此访是2015年时任美国总统奥巴马访问肯尼亚和埃塞俄比亚以来，美国总统首次赴撒哈拉以南非洲进行访问。在2022年于华盛顿举行的美非峰会上，美国政府承诺数十亿美元对非投资，拜登本人也承诺于2023年访问非洲。然而，拜登未能如期兑现访非承诺，原本安排在今年10月的访安哥拉行程也因美国国内发生飓风灾害而推迟。

　　美国战略与国际问题研究中心非洲项目专家卡梅伦·赫德森此前表示，尽管有多名拜登政府内阁官员访问非洲，但这无法弥补总统本人未访问的缺失。美方在美非峰会上的说辞与其实际行动相比，就是“一个天上、一个地下”。

　　民主党人拜登将于明年1月卸任美国总统，共和党人特朗普将接任。对于特朗普在其首个总统任期中曾发表的贬低非洲的言论，安哥拉总统洛伦索日前在接受美国《纽约时报》专访时表示，现在不需要就特朗普将如何对待非洲国家做任何猜测，“我们会根据他的行动而非言论评判他”。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部