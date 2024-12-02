人民网北京12月2日电 （记者黄发红）12月1日，第五届“中国法治的国际传播”学术研讨会在京举行。本次会议由中国政法大学、武汉大学、法制日报社主办，中国政法大学全面依法治国研究院、武汉大学国际法治研究院、法制日报国际部联合承办。中国法学会副会长、中国国际法学会会长、武汉大学人文社科资深教授、中国政法大学全面依法治国研究院CTTI智库首席专家黄进，法制日报社总编辑吴坤，法制日报社国际部主任赵阳，最高人民检察院国际合作局办公室主任王贺，司法部司法协助交流中心副处长王柠，北京市盈科律师事务所高级合伙人、盈科全球涉外刑事法律服务中心主任艾静，中国政法大学国际法学院院长、教授孔庆江，华东政法大学国际法学院院长、教授杜涛等出席本次会议。武汉大学国际法治研究院院长、武汉大学人文社会科学资深教授肖永平主持开幕式。

第五届“中国法治的国际传播”学术研讨会开幕式。主办方供图

黄进指出，中国法治的国际传播是新时代全面依法治国战略布局，特别是涉外法治建设的重要组成部分，是展现中国法治文明、提升国家软实力的重要途径。为加强中国法治的国际传播能力建设，需要创新传播理念、加强内容建设、拓展传播渠道、注重人才培养。

吴坤表示，我们要深刻认识对外讲好新时代中国法治故事的重大意义，精准把握和运用全媒体时代对外讲好中国法治故事的传播规律，广泛宣介新时代法治领域的中国主张、中国智慧、中国方案，促进人类法治文明交流互鉴，向世界更好展示法治中国形象。

会议发布了由中国政法大学全面依法治国研究院和国际法学院组织编写的《中国涉外法治蓝皮书（2024）》和2024年“中国法治国际传播十大典型案例”。与会代表围绕中国法治国际传播基本战略、中国法治国际传播能力建设等议题进行了研讨交流。

来自最高人民检察院、司法部、北京市盈科律师事务所等单位，中国政法大学、武汉大学、华东政法大学、中南财经政法大学等高等院校，法制日报社等新闻媒体的40余位代表参会。

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