新华社哈博罗内12月2日电 通讯｜传递乡情乡韵 共赴文艺之约——中国侨联“亲情中华”艺术团走进博茨瓦纳

新华社记者高蕾 滕军伟

中国与博茨瓦纳建交50周年在即。中国侨联“亲情中华”艺术团跨越万里，12月1日在博茨瓦纳首都哈博罗内为侨胞和当地观众献上了一场精彩的文化盛宴。

当晚7时许，在悠扬的《茉莉花开》乐曲中，演出正式拉开帷幕。歌曲《牵手》道出祖国与侨胞“山海不为远，千里心相连”的深厚情谊，舞蹈《吉祥孔雀》仿佛带领观众走近一群翩然的美丽精灵，魔术《东方色彩》则将东方神韵与现代魔术魅力巧妙融合……约两小时的演出期间，阵阵掌声、喝彩声此起彼伏。

中国驻博茨瓦纳大使范勇在演出前致辞说，此次中国侨联艺术团来博演出，为广大旅博侨胞带来祖国和人民的牵挂和问候，对弘扬中华优秀传统文化、加强中博文化交流具有重要意义。希望以此次活动为契机，激发两国各界参与人文交流合作的热情，促进民心相知相通。

中国侨联办公厅副主任、此次“亲情中华”艺术团团长刘红说，希望这场演出以艺术为“桥”，拉近两国人民心灵距离，也为侨居海外的同胞们带来乡音、传递乡情、一解乡愁。

“我们带着祖（籍）国的惦念而来，带着家乡亲人对旅博侨胞的祝福而来，带着中国文艺工作者的真诚而来，希望侨胞们能从歌声中感受到来自万里之外的温暖和力量。”北京歌剧舞剧院独唱演员金响说。

“我们都有一个家，名字叫中国……”在演出现场，当《大中国》熟悉的旋律响起，博茨瓦纳华文教育辅导中心校长马本洁在台下不禁唱和起来。

“大家同唱一首歌，正是因为心中有同一份情。即使远隔千山万水，我们始终与祖国血脉相连，同呼吸、共命运。”马本洁告诉记者，近年来辅导中心成立了非洲小红花艺术团，教小侨胞们演唱中文经典歌曲、表演舞狮，《大中国》正是孩子们平常最爱唱的一首歌。

京剧梅派艺术第三代传人、著名京剧表演艺术家梅葆玖先生男旦弟子胡文阁此次为观众带来京剧《霸王别姬》《梨花颂》选段。来自东方的京韵之美令在场观众惊叹，现场不时爆发出热烈掌声，把晚会气氛推向高潮。

“京剧是我们国家的国粹，一字一句、一招一式都积淀着民族审美传统、凝结着中华文化的深厚底蕴。希望借这个机会，让非洲人民也能感受到京剧的魅力，感受到中华优秀传统文化的魅力。”胡文阁说。

博茨瓦纳-中国友好协会是此次演出的承办方之一。成立15年来，协会始终致力于在非洲讲好中国故事，增进博中民间交流。协会执行主席南庚戌表示，艺术是超越国界的最好交流载体。通过这次演出，博茨瓦纳民众增进了对中国悠久历史和灿烂文化的了解，友谊的种子在更多人心中扎根。

据介绍，约1200名观众到场观看演出。12月3日、4日，“亲情中华”艺术团还将在南非约翰内斯堡演出。

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