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叙利亚总统：叙将坚决打击极端组织

2024年12月02日14:00 | 来源：新华网
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12月1日，叙利亚北部城市阿勒颇升起滚滚浓烟（手机照片）。新华社发

12月1日，叙利亚北部城市阿勒颇升起滚滚浓烟（手机照片）。新华社发

　　新华社大马士革12月1日电（记者冀泽）叙利亚总统巴沙尔·阿萨德12月1日说，叙利亚将全力以赴、坚决打击境内所有极端组织。

　　据叙利亚国家通讯社报道，巴沙尔当天在首都大马士革会见到访的伊朗外长阿拉格齐时表示，“打击恐怖主义、瓦解恐怖主义结构、切断恐怖主义根源”不仅对叙利亚有利，也对地区国家和整个地区的稳定与安全有利。在打击有外国支持的恐怖行动时“盟友和友好国家的支持至关重要”。

　　阿拉格齐在会见时重申，伊朗将坚定与叙利亚并肩打击恐怖主义，并愿意在这方面向叙政府提供各种支持。他表示相信叙利亚有能力战胜恐怖主义及其支持者。

　　叙利亚军方12月1日晚说，政府军增援部队已抵达中部哈马省北部地区。当天稍早前，叙军方发布消息说，叙政府军11月30日晚在中部哈马省北部乡村抵御反对派武装，打死数十名极端分子。政府军已加强在哈马省北部地区军力部署，并已重新控制该地区一些城镇。

　　自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区发生大规模交火。叙国家电视台12月1日报道，政府军在过去3天的军事行动中打死约1000名反对派武装和极端组织分子。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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