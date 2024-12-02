新华社北京12月2日电 国际观察｜“大基建”与“小而美”——“一带一路”建设惠及发展中国家经济发展和民生福祉

新华社记者宿亮

2013年金秋，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦和印度尼西亚发表重要演讲，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议。共建“一带一路”合作为全球发展掀开崭新篇章。

10多年来，共建“一带一路”进入精耕细作的高质量发展阶段，从推动“大基建”项目到重视“小而美”合作，有力推动参与国家、特别是发展中国家的基础设施建设，不断提升当地民众的幸福感和获得感。

“大基建”连接大陆与大海

“这意味着一个‘不同的时代’拉开序幕。”说起刚刚建成开港的钱凯港，秘鲁劳工和就业促进部长丹尼尔·毛拉特这样评价。

当地时间11月14日，秘鲁钱凯港举行开港仪式。钱凯港一期工程可以将秘鲁到中国的海运时间从近40天缩短至23天，节约20%以上的物流成本。项目不仅为秘鲁带来丰厚经济收入、创造大量直接就业岗位，还将有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位，带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。

钱凯港是高质量共建“一带一路”的一个缩影。10多年来，“一带一路”合作兴建一座座“连心桥”、一道道“发展带”、一个个“繁荣港”、一条条“幸福路”，推动多领域互联互通，勾画连接大陆与大海的合作新蓝图，取得实打实、沉甸甸的成就。

在肯尼亚，蒙内铁路的建设和开通运营推动地区经济和贸易发展，带动沿线城市的现代化进程；在希腊，古老的比雷埃夫斯港被赋予新的活力，从濒临破产一举成为全球增长最快的集装箱港口；在老挝，中老铁路突破重山阻隔，“变陆锁国为陆联国”；在白俄罗斯，中白工业园建设为当地带来一座现代化的工业园区；横跨欧亚大陆的中欧班列“连点成线”“织线成网”，累计开行超10万列，通达欧洲25个国家227个城市、亚洲11个国家超100个城市……

南非前资深外交官赫特·格罗布勒说，高质量共建“一带一路”有助于实现更广泛的区域联通性，促进更大范围的合作。“一带一路”基础设施项目为非洲等地区发展中国家实现互联互通创造条件，有效改善贸易和就业，对发展中经济体转型贡献巨大。

“小而美”书写希望与憧憬

“以前这里是寸草不生的干旱沙漠，如今在井水浇灌下，小麦等农作物茁壮成长，充满生机和希望。”在埃及阿斯旺省，沙漠骄阳下绿油油的小麦构成一幅引人入胜的自然图景。

中曼埃及公司阿斯旺水井项目副经理艾哈迈德·萨达尼骄傲地告诉记者，他所在的水井施工队克服困难，8年来帮助埃及钻探沙漠水井540余口，让一片片荒芜的沙漠有机会变成良田。“每次见到清澈的地下水喷涌而出，我和同事们都非常激动。”

“我们的生活会变得更好。”在非洲内陆国家马拉维的恩桑杰地区，说起中国企业正在修建的马班铁路，当地部落酋长奇蒙博十分激动。铁路大大缩短部落地区与城市通勤距离，提高当地人收入水平，还培养大量专业技术人才，让年轻人对未来有了更多憧憬。

在中国企业工作多年的当地青年乔伊对记者说，自己学习了测量技术，从技术“小白”成长为测量工班长，管理一支小型测量团队。“通过努力，我们全家人搬进刚建好的新房，开启新生活。”

随着高质量共建“一带一路”走深走实，一大批聚焦民众需求的“小而美”项目也落地生根，惠及民生、通达人心。无论是埃及的沙漠麦田、马拉维的青年技工，还是不少发展中国家的污水处理厂、太阳能发电站、杂交水稻和菌草等项目，“小而美”项目正实实在在提升当地民众福祉。

“我相信高质量共建‘一带一路’正在塑造未来。”肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内告诉记者，“一带一路”正在改变全球南方国家的发展轨迹，不仅促进贸易和文化交流，更让普通民众享受到发展红利。

聚合力共赴发展与繁荣

在阿根廷，高查瑞300兆瓦光伏发电项目是拉美地区最大光伏项目之一。项目在建设过程中就提供了约1500个工作岗位，运营后每年为当地政府带来约5000万美元收入，并且间接促进了当地药材加工业和旅游业发展。

包括高查瑞光伏发电项目在内，不少发展中国家参与高质量共建“一带一路”后，完成或启动了以往难以推进的一些发展项目。

对于这种现象，阿根廷国立科尔多瓦大学教授何塞·马里亚·雷西亚莱·比亚尼奥分析，高质量共建“一带一路”的重要意义在于，帮助全球南方国家解决了难以获得信贷融资的“老大难”问题，并且通过项目运营回收建设成本，更好地惠及普通民众。

俄罗斯科学院东方研究所首席研究员安德烈·奥斯特洛夫斯基说，中国推动设立亚洲基础设施投资银行、丝路基金等金融机构，集中资源和力量，为“一带一路”框架内相关项目实施创造更好条件。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学法学讲师乔纳森·马托斯告诉记者，之前一些国际合作项目的融资方式往往带有附加条件，比如要求资金接收方接受不符合当地实际情况的要求等，这会加剧富国和穷国之间的不平等。而高质量共建“一带一路”以中长期项目合作机制为基础，其融资方式充分考虑相关国家具体情况，更具可持续性，能带来真正的帮助。

同时，共建“一带一路”高度重视各参与方的战略对接，寻找共同发展最大公约数，特别是在绿色转型、数字经济等领域强化合作。

土耳其安卡拉哈吉·巴伊拉姆·韦利大学国际问题学者苏艾·妮汉·阿彻卡伦告诉记者，土耳其近年积极推动自身发展战略与共建“一带一路”对接，特别是共建“一带一路”秉持的绿色发展理念与土耳其绿色能源发展战略高度契合。

英国历史学家彼得·弗兰科潘在《丝绸之路：一部全新的世界史》一书中说：“丝绸之路曾经塑造了过去的世界，甚至塑造了当今的世界，也将塑造未来的世界。”随着高质量共建“一带一路”持续致力于高标准、惠民生、可持续的合作项目，中国必将与全球发展中国家共同创造更多发展新成果，为未来全球发展与繁荣开拓机遇之路。

(责编：贾文婷、崔译戈)