新华社华盛顿12月1日电（记者熊茂伶）以来自东南亚的太阳能产品低于生产成本价格在美销售为由，美国商务部日前宣布，拟对相关国家光伏产品征收最高约271%反倾销税。这一计划遭到媒体和相关国家人士质疑。

根据美国商务部经调查作出的初步裁定，拟征收的反倾销税涉及从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的晶体硅光伏电池及其模块，具体税率取决于不同公司。美国太阳能电池和模块主要从上述国家进口，约占美国此类产品进口的八成。

美国商务部的调查是根据美国太阳能制造业联盟贸易委员会今年4月提出的一项请愿开展的。

美国媒体报道指出，美国一些外国制造商和国内可再生能源开发商认为，反倾销税会给在美国运营的规模较大的光伏面板制造商带来不公平的优势，同时提高太阳能项目的成本。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，对来自东盟国家的产品征收反倾销税不合逻辑，不能让美国本土产业起死回生，而且还将使美国进口商和美国消费者承担更高成本并承受损失。

美国商务部贸易调查的最终裁定结果预计将在明年4月公布，美国国际贸易署将在明年6月作出裁定并公布最终政策。

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