人民网釜山12月2日电 （记者莽九晨）11月25日至12月2日凌晨，塑料污染政府间谈判委员会第五次会议（INC-5）在韩国釜山召开。来自178个成员国的1400余名谈判代表，以及来自政府间组织、联合国机构、非政府组织以及媒体的2300余名代表参会。由生态环境部、外交部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部等部门及有关研究机构和行业协会组成的中国代表团出席会议。

2022年3月，第五届联合国环境大会通过第5/14号决议，决定在2024年底前制定一项关于塑料污染，包括海洋塑料污染在内的具有法律约束力的国际文书（简称文书）。INC前四次会议分别在乌拉圭、法国、肯尼亚和加拿大举行，INC-5是按照决议授权，达成文书的最后一次会议。然而，经过两年时间的5轮正式磋商，各方仍在部分关键议题上存在显著分歧，最终未能在釜山会议上成功达成一致。会议决定INC-5休会，将于2025年择期举行续会，继续就文书进行谈判。

塑料污染政府间谈判委员会第五次会议现场。人民网记者 莽九晨摄

中方出席闭幕会并表示，中方高度重视塑料污染治理工作，是最早采取非必要、一次性塑料产品管控措施的国家之一。中方怀着与各方共同推动达成文书的期待而来，努力就分歧提出解决方案，得到多方呼应。INC-5会议期间，各方在部分技术问题上取得一定进展，但在核心议题上仍然面临重大分歧难以弥合，充分反映了塑料污染问题的复杂性。应对全球塑料污染挑战，需要各方从更加全面和长远的视角提出更为务实和平衡的解决方案，充分考虑各国的不同国情和能力，特别是发展中国家面临的多样化的现实困难，在开展全球塑料污染治理的同时确保实现公正转型。各国发展阶段、国情和能力不同，文书应尊重国家差异，体现公平与包容，全面考虑普遍接受性和实施效果。发达国家应为发展中国家履约提供资金、技术与能力建设支持，确保文书在全球层面有效实施。强调塑料污染全球挑战需要国际社会合作应对，呼吁各方为达成兼具雄心和务实的塑料污染国际文书继续共同努力。

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