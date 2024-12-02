人民网华沙12月1日电 （记者禹丽敏）11月30日，“中国空间站天地对话”活动在保加利亚科学院成功举行。保加利亚总统拉德夫致信祝贺。中国驻保加利亚大使戴庆利，保加利亚副议长基萝娃、乔尔巴诺夫，教科部副部长维塔诺夫及保加利亚全国各地大中小学生、科技工作者、各界友人等200余人出席。

拉德夫在贺信中表示，当今世界挑战与机遇并存，保中建交75周年将成为两国深化在文化交流、空间探索和高技术研发等重点领域合作的契机。空间领域的高技术研发也将成为两国共同合作的领域，保中有潜力成为创新合作伙伴，这将加速科技进步，为年轻人提供更大展示才能的舞台。祝福中国航天员身体健康，圆满完成任务，征服新的前人未至之境。希望保加利亚青少年学生永葆好奇、永远爱国，勇于追逐梦想，为祖国创造更美好的明天。

戴庆利表示，探索宇宙是全人类的共同梦想和事业。建交75年来，中保两国关系稳步发展，科技创新领域交流合作不断升温。戴庆利介绍了中国开展航天领域国际合作的情况，表示中国愿继续倡导并践行开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，中国空间站向包括保加利亚在内所有联合国会员国开放，愿同世界各国同行开展更密切合作。希望保加利亚青少年学生以今天的活动为起点，做中保两国传统友谊的传承者、保加利亚空间探索事业的接班人。

维塔诺夫表示，宇航员是人类伟大的精神和对知识的无限渴求的象征，是为追求全人类共同福祉而奋斗。保加利亚在航空航天领域研究历史悠久，期待能为空间天文领域科研人员提供更多机会。

此外，保加利亚创新增长部部长卡拉迪莫夫、科学院院长雷瓦尔斯基、首位宇航员伊万诺夫也分别发来贺信，高度评价了75年来保中两国的传统友谊及中国在航天领域的巨大进步，表示相信本次活动将推动保民众了解和参与太空探索，促进保中合作交流进一步深化。

三位航天员视频致辞。中国驻保加利亚大使馆供图

正在中国空间站执行飞行任务的神舟十九号乘组蔡旭哲、宋令东、王浩泽三位航天员发来视频致辞。三位航天员回顾了保加利亚在航天领域的成就，希望保加利亚青少年赓续两国传统友谊、传承保加利亚科学研究的光荣传统。随后，三位航天员围绕空间站工作和生活，对保加利亚青少年提出的问题一一解答。现场气氛轻松、热烈又不失庄重。

活动期间，中国科学院空间应用工程与技术中心研究员张伟、保加利亚科学院空间科学与技术研究所所长热列夫教授分别介绍了中保两国空间科学研究情况，保加利亚艺术家现场演唱了精彩的民歌。活动现场展示了中国空间站和长征二号F运载火箭模型，吸引大量观众打卡拍照。活动最后，戴庆利及各位嘉宾为本次活动问题征集中入选的保加利亚青少年学生颁发了奖品。

为保加利亚青少年颁发奖品。中国驻保加利亚大使馆供图

此次活动由中国驻保加利亚大使馆、保加利亚科学院空间科学与技术研究所共同举办，并得到保加利亚科学院、中国载人航天工程办公室的大力支持。

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