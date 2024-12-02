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“和平神鹰—2024”联合演习

中方参演部队抵达印度尼西亚

2024年12月02日10:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达11月30日电 （记者李培松、曹师韵）11月30日，“和平神鹰—2024”联合演习中方参演部队顺利抵达印度尼西亚雅加达特区。据悉，中方参演部队采取空中投送方式，于当天清晨搭乘运—20运输机从广东某军用机场起飞，中午降落在印尼国民军空军哈利姆机场，印尼方为中方官兵举行了欢迎仪式。

中方参演部队指挥员在印尼方举行的欢迎仪式上致辞。龚胜祥 摄

中方参演部队指挥员在印尼方举行的欢迎仪式上致辞。龚胜祥摄

根据中国和印尼双方共识，11月底至12月上旬，两军将在印尼开展“和平神鹰—2024”人道主义救援减灾联合演习。其间，双方派出陆、海、空三军力量，进行搜索探测、医疗救护、撤离安置、核生化防护、伞降投送等科目演练，并组织文化体育交流。这是中国与印尼军队首次举行此类演习，有利于深化两军务实合作，提升部队联合行动能力，对维护地区和平稳定具有积极意义。

中方参演部队搭乘运—20运输机飞抵印尼国民军空军哈利姆机场。 龚胜祥摄

中方参演部队搭乘运—20运输机飞抵印尼国民军空军哈利姆机场。 龚胜祥摄

据了解，此次中方参演兵力由中国人民解放军南部战区组派，参演部队先期在各自营区进行了针对性训练，着重围绕联演课目练指挥、练协同、练技能，确保联演达到预期效果。在哈利姆机场完成卸载作业后，中方参演部队分头机动至各自演习地域，与印尼方参演兵力协同展开适应性训练。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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