新华社索非亚12月1日电（记者林浩）“中国空间站天地对话”活动11月30日在位于保首都索非亚的保加利亚科学院举行，保总统拉德夫致信祝贺。

拉德夫在贺信中说，保中建交75周年成为两国深化在文化、空间探索和高技术研发等重点领域合作的契机。空间领域的高技术研发也将成为两国合作领域，保中有潜力成为创新合作伙伴。

中国驻保加利亚大使戴庆利在活动现场表示，建交75年来，中保两国关系稳步发展，科技创新领域交流合作不断升温。希望保加利亚青少年以此活动为起点，做中保两国传统友谊的传承者。

正在中国空间站执行飞行任务的神舟十九号乘组蔡旭哲、宋令东、王浩泽三名航天员向活动发来视频致辞，还解答了保青少年提出的关于空间站工作和生活的问题。三名航天员希望保加利亚青少年赓续中保两国传统友谊、传承保科学研究的光荣传统。

本次活动由中国驻保加利亚大使馆、保科学院空间科学与技术研究所共同举办。保国民议会副议长基萝娃、乔巴诺夫，教育与科学部副部长维塔诺夫，保科技工作者代表及保各地大中小学生等200余人出席活动。

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