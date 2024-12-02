人民网内罗毕12月2日电 （记者黄炜鑫，通讯员卢东方、王军杰）南苏丹瓦乌消息：中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队官兵经过近十个月的持续作业，日前高标准完成联合国南苏丹特派团（联南苏团）板房升级改建及附属设施搭建工程，大幅提升了联南苏团西战区的办公及居住条件。中国维和工兵出色的工程质量，受到联南苏团官员的高度评价。

卸载工程材料。孙千摄

联南苏团自2011年设立以来，其多处基础设施因投入使用时间过长、长期暴晒等原因，存在老化严重的现象，给联合国各部门人员日常办公生活带来了较大的安全隐患。

通力合作推进任务。邓原淘摄

受领任务后，中国维和工兵抽组精干力量，积极对接作业内容，派出工程、运输、保障等小组进行配合，累计出动各类机械装备上百台次，多点位同步部署展开板房升级改建工作。

烈日下遂行作业。孙千摄

使用仪器辅助作业。孙千摄

在工程现场，联南苏团工程处代表与军事部门代表对中国维和工兵的板房改进工程进行了抽查验收，对中国维和军人的高标准提出了肯定，并致以敬意和谢意。

小组协同推进工程任务。邓原淘摄

在近10个月的任务中，中国维和工兵克服高温炎热、蚊虫叮咬等不良条件，先后完成了联南苏团西战区所属的50余间板房及附属设施搭建任务。中国维和工兵的任务推进速度、工程作业能力赢得了联南苏团工作人员的一致好评。

完成任务进行交接。孙千摄

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