人民网斯德哥尔摩12月1日电 （记者殷淼）据冰岛国家广播公司12月1日报道，2024年冰岛议会选举结果揭晓，冰岛社会民主联盟以20.8%的得票率成为冰岛议会第一大党。

当地时间11月30日，冰岛举行新一届议会选举，选举出全部63个议会席位。根据最终计票结果显示，由克里斯特伦·弗罗斯塔多蒂尔领导的社会民主联盟在冰岛议会63个席位中获得15个议会席位，较上届议会选举增加了9个席位。冰岛总理贝内迪克松领导的独立党获得14个席位，比上届议会选举减少了2个席位。此外，革新党获得11个席位，人民党获得10个席位，中间党获得8个席位，进步党获得5个席位。

报道称，冰岛本周六举行的议会选举围绕移民、能源政策和经济挑战等关键问题展开。冰岛的欧盟成员国身份十多年来首次重新成为主要话题，公众对加入欧盟的支持率上升至45%。

据报道，今年议会选举的选民投票率为80.2%，与2021年80.1%的投票率几乎持平。数据显示，今年的选民登记有268422人，实际收到的全国选票数为215216张。

今年10 月，冰岛总理比亚德尼·贝内迪克松宣布结束执政联盟，并呼吁提前举行议会选举，理由是由独立党、进步党和左翼绿色运动党组成的执政联盟间在移民和能源等问题上的分歧日益加剧。

根据冰岛相关法律规定，联合执政的政党须获得至少32个席位才能组建多数政府。鉴于本次议会选举中没有任何一个单一政党获得组建新政府的绝对多数，因此下一步将会寻求组建执政联盟。

冰岛总统哈拉·托马斯多蒂尔选后表示，她明天将与即将进入议会的各政党领导人会面，并努力就组建联合政府达成协议。

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