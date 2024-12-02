人民网马德里12月1日电 （记者颜欢）当地时间12月1日，中国人民大学与马德里康普顿斯大学在西班牙马德里联合成立中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心。

马德里康普顿斯大学校长华金·戈亚许·戈尼表示，未来，中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心将作为一个重要桥梁，助力西中两国学者更好地开展学术交流。两校将以此中心为平台，定期开展学生交流互换、学术研讨会等活动，形成系统化、可持续、多元化的合作模式。

中国人民大学党委书记张东刚表示，中国人民大学将以该研究中心的成立为契机，进一步推动三大全球倡议落地走实，丰富和拓展国际教育交流合作，以实实在在的成果推动研究中心提质增效，在文明对话中互学互鉴、互融互通，携手开创人类更加美好未来。

中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心将以“推动文明交流互鉴、促进人类文明进步”为宗旨，以“维护世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、推动文明传承和创新、加强国际人文交流合作”为使命，以“创新高等教育合作机制”为动力，致力于打造中国和西班牙青年交往、教育合作、人文交流、文明互鉴的新平台、新空间、新品牌。

据悉，该中心将在以下四方面重点开展共建合作。一是携手密切青年交流，通过暑期学校、海外研学和“双学位项目”等推动两国青年学生开展访学交流、跨文化学习和调研实践，举办青年工作坊和训练营，定期召开两国青年实践成果发布会，促进青年相知相亲。二是共同深化学术互访，创新实施“求是学者”计划，建立两国中青年学者和学术领袖定期研学互访机制。整合共享优势教育资源，通过举办国际学术会议、专题论坛、圆桌对谈等，持续搭建合作共享学术平台，增进学术友谊。三是协同推进知识创新，围绕全球发展、安全、文明等重大战略问题组建学术共同体，建立各学科重大课题联合攻关机制，设立种子基金项目，推动产出一大批具有思想性、理论性、系统性的国际合作优秀学术成果，扩大学术成果传播力影响力。四是合力拓展文明对话，深化中国与西班牙文化交流史研究，设立“中国—西班牙、中国—欧洲经典典籍互译工程”，定期编写西语国家文学报告，重点支持文学、艺术、政治、经济等领域著作互译出版，持续为推动中西文明、全球文明交流互鉴凝聚教育力量。

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