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中国文化知识大赛在莫斯科举行

2024年12月02日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科12月1日电 （记者隋鑫）11月29日，中国文化知识大赛在莫斯科成功举行。本届大赛由中国驻俄罗斯大使馆教育处、中国教育部中外语言合作交流中心联合主办，俄罗斯国立人文大学孔子学院承办，莫斯科中国文化中心给予大力支持，共吸引了来自俄罗斯8所高校和4所孔子学院的30名选手参赛，超过150位嘉宾参加了相关活动。

中国文化知识大赛活动现场。 俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

中国文化知识大赛活动现场。 俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

本届大赛采取线上线下同步的方式进行，题目分为客观题和主观题两类，涵盖中国国情、文学、历史、城市、书法、节日、音乐、美食等方面。比赛期间，参赛选手们依次轮流上台竞答，向评委和观众展示自己对中国文化的理解和认识。

参赛选手现场答题。 俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

参赛选手现场答题。 俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

经过激烈的角逐，来自莫斯科国际关系学院、伏尔加格勒国立社会师范大学、俄罗斯国立人文大学、莫斯科国立语言大学等院校的9名选手分别获得一、二、三等奖。

参赛选手表演汉唐舞蹈。 俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

参赛选手表演汉唐舞蹈。 俄罗斯国立人文大学孔子学院供图

竞赛环节结束后，参赛选手和中国留学生进行了中国歌曲、汉唐舞蹈、古筝演奏、绘画等文艺表演，为观众提供了一次近距离了解中国文化多样性和魅力的机会。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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