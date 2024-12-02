新华社莫斯科/基辅12月1日电 热点问答｜泽连斯基停火提议前景如何

新华社记者刘恺 李东旭

乌克兰总统泽连斯基日前接受英国媒体采访时就俄乌冲突抛出新的停火提议，表示在乌方控制的领土被纳入北约保护的前提下，他愿意停止俄乌间热战。在乌控领土被纳入北约后，乌克兰将通过外交渠道解决被占领土归还问题。

这是自乌军2023年夏季反攻不利以来，泽连斯基首次公开支持先让乌控区纳入北约的提议。泽连斯基为何改变立场？相关方反应如何？这份停火提议能否实现？

立场为何变化

分析人士指出，泽连斯基立场发生变化的主要原因在于战事不利。2023年夏季以来，虽然西方援助不断增加，但乌军没有占据优势，相反在各条战线面临的压力越来越大。塔斯社12月1日援引俄国防部数据报道称，今年秋天俄军在顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、哈尔科夫等地区控制的居民点增加74个，重新夺回库尔斯克州的14个居民点。

乌克兰军事专家亚历山大·穆西延科认为，泽连斯基的主张虽然并非乌民众能接受的最好方案，却是基于现实和西方国家相关提议做出的方案。

近期，乌克兰民意出现变化。据民调机构盖洛普前不久发布的民意调查，52%的乌克兰人支持通过谈判尽快结束战争，比一年前的27%大幅上升；决心战斗到胜利的乌克兰人比例则从63%下降到38%。另据基辅国际社会学研究所10月发布的民意调查结果，愿意忍受战争长期化的乌民众比例首次出现下滑，从2月份的73%下降到63%。乌克兰分析人士认为，由于目前俄军在各个战线占据主动，可能会有越来越多乌民众支持停火与实现和平。

美国候任总统特朗普11月27日宣布，将提名基思·凯洛格出任总统助理及乌克兰和俄罗斯问题特使。据路透社报道，凯洛格曾提出一项旨在迅速结束俄乌冲突的计划，内容包括将美对乌军援的增减作为筹码，迫使俄乌双方进行和平谈判。特朗普就任后美国在乌克兰问题上的政策可能转向，也是泽连斯基改变政策口径的原因之一。

相关方如何反应

美国彭博社文章称，泽连斯基向西方发出“迄今最明确信号”，表明他准备在不要求归还被占领土情况下结束俄乌冲突。

俄罗斯军事专家叶夫根尼·米哈伊洛夫认为，泽连斯基停火提议目的是试图阻止俄军前进，因为他在接受英国媒体采访中指责西方未兑现军援承诺，显然他准备继续战斗，“和平谈判和战争结束意味着泽连斯基政治生涯的终结”。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基表示，乌克兰加入北约的愿望说明乌方想要继续而非结束战争，这种想法不可接受。他说，俄罗斯不会再允许西方国家“在协议的掩护下”武装基辅。

在乌克兰加入北约问题上，北约成员国未能达成共识。乌克兰政治学家弗拉基米尔·费先科认为，泽连斯基的新提议并不能增加乌加入北约的可能性。

停火提议前景如何

今年11月初，俄罗斯总统普京重申解决俄乌冲突的两大条件：乌克兰中立化、基于当前现实确定俄乌两国边界。很明显，泽连斯基此次提议内容与普京的两个条件相距甚远。英国广播公司报道认为，让普京允许乌克兰任何部分加入北约都不切实际。

特朗普明年1月上任后将如何介入乌克兰危机，受到外界普遍关注。舆论认为，普京虽表示愿与特朗普讨论乌克兰问题，但没有迹象表明他准备通过让步来结束俄乌冲突。今日俄罗斯电视台援引美国问题专家拉斐尔·奥尔杜汉扬的话报道，美国“忘记了”俄罗斯在特别军事行动上的既定目标，即乌克兰中立化和非军事化问题，而这些目前根本不在美国外交政策议程上。

有分析指出，种种迹象表明乌军正在重建兵力并计划发动新一轮反攻，以稳固乌东部和库尔斯克方向的防线。德国《世界报》文章指出，俄乌冲突过去两周升级到新高度，俄乌双方都希望在未来可能举行的谈判前尽量积累筹码。乌克兰军事评论员叶夫根·季基认为，如果今冬乌方能解决征兵问题，在西方全面军援下，乌军在2025年初或具备发动反攻条件。

(责编：贾文婷、崔译戈)