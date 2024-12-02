新华社日内瓦11月30日电 世界气象组织日前发布新闻公报说，活跃的2024年大西洋飓风季于11月30日正式结束。这是连续第9个活跃度高于平均水平的飓风季，造成一系列严重破坏、人员伤亡以及巨大经济损失。今年7月的飓风“贝丽尔”更是有记录以来大西洋盆地出现时间最早的5级飓风。

世界气象组织说，今年的大西洋飓风季从6月1日持续至11月30日。美国国家海洋和大气管理局的数据显示，2024年大西洋盆地共记录18个命名风暴，其中有11个为飓风，5个增强为萨菲尔-辛普森飓风等级中3级至5级的强飓风，这明显高于平均水平。萨菲尔-辛普森飓风等级是美国气象机构按风速评价热带气旋的标准。

今年的大西洋飓风季中，三场飓风造成的破坏尤为严重。今年7月的飓风“贝丽尔”是有记录以来大西洋盆地出现时间最早的5级飓风，对加勒比地区造成重大影响。飓风“海伦妮”和“米尔顿”在美国境内造成严重破坏。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说：“年复一年，气候危机不断打破纪录，带来更多极端天气事件，包括迅速增强的热带气旋、强降雨和洪涝灾害。”

世界气象组织数据显示，从1970年到2021年，热带气旋（包括飓风）是全球造成人员和经济损失的首要原因，共带来超过2000次灾难。2010年至2019年所致死亡人数接近2万人，造成经济损失5732亿美元。

世界气象组织及其合作伙伴呼吁，将小岛屿国家的早期预警行动作为优先事项，进一步推动联合国“全民预警倡议”，确保到2027年底建成应对灾害性天气、水文或气候事件的广泛早期预警系统。

(责编：崔越、崔译戈)