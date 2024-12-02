政策支持 服务完善

本报记者 尹 婕

2024中国国际旅游交易会（以下简称“旅交会”）日前在上海圆满闭幕。本届交易会以“你好！中国”为主题，吸引了来自80多个国家和地区的1000余位国际参展商及近600位海外旅行商参展参会。海外旅行商还赴部分省份考察优质入境旅游资源，以期打造更多中国旅游产品。

数据显示，2024年前三季度，入境中国游客合计9462.83万人次，同比增长78.8%。外国游客来华旅游意愿不断增强，“China travel”国际关注度稳步提升。为进一步增强我国入境游的吸引力、更好地服务入境游客，各级旅游主管部门及旅游业界正积极提升入境旅游服务。

“进得来”更要“游得好”

国务院新闻办公室在11月22日举行的国务院政策例行吹风会上介绍，今年以来，我国同新加坡等6个国家签署互免签证协定，目前已同25个国家实现全面免签。同日，外交部领事司发布通知，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚等9国持普通护照人员试行免签政策。

中国民用航空局积极推进国际航班增加，并协同落实入境简化手续政策，会同有关部门提升口岸机场航班、旅客、机组等通关及中转效率。

诸多政策的发布让更多入境游客“进得来”，各地和各级旅游部门还“出招”让他们“游得好”。

在旅交会期间举行的入境旅游政策宣介活动上，文化和旅游部国际交流与合作局相关负责人介绍，针对部分热门景区、博物馆“一票难求”现象，文化和旅游部、国家文物局鼓励和引导延长开放时间、扩大承载容量、优化预约安排。将入境游客所持有效证件纳入预约凭证范围，开通多语种预约渠道，并保留线下预约售票、人工核验等方式。针对外国游客“出行难”问题，文化和旅游部积极推动实现入境游客持有效证件，通过线上线下形式便捷购买道路客运票；积极推动在地铁、车站等场所实现双语咨询服务和广播报站；改善外国游客网约车出行体验。针对部分景区外文导览设施不规范和外语导游缺乏问题，文化和旅游部鼓励和引导景区完善改进外语标识牌、导览牌；加强外语导游人才队伍建设。

今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调着力完善多层次、多元化的支付服务体系。中国人民银行联合文化和旅游部，在5A级和4A级旅游景区、国家级和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、三星级及以上旅游饭店实现了境内外银行卡受理全覆盖。此外，还通过增设外币兑换设施，改造自动取款机支持境外银行卡提取现金，增加现金零钞投放，指导支付机构创新“外卡内绑”和“外包内用”服务，指导商业银行提供简易开户、双语开户服务等措施，提升入境游客支付便利化水平。

更多目的地“被看见”

本届旅交会结束后，一些海外旅行商前往中国不同城市踩线。除了北京、上海、西安等传统热门入境游目的地城市外，更多目的地“被看见”，吸引入境游客前往深入体验中国文化和居民生活。

11月24日，为期一周的“行走河南·读懂中国”2024境外旅行商踩线活动拉开序幕。作为向境外旅行商推介的重点，以“黄河岸边的中国古都群——只有河南”为主题的系列产品包含“触摸华夏文脉”“感悟古都新韵”“饱览山水画卷”“体验中国功夫”4个篇章，全面展示了河南的山水、历史、文化等资源。活动期间，来自法国、澳大利亚、韩国、印度、孟加拉国、墨西哥、白俄罗斯以及港澳地区的70余位旅行商通过踩线、文化体验、业界洽谈、文旅推介的形式，深入挖掘河南文化旅游资源，进一步拓宽入境游市场。

此外，主题乐园游、汉服游、沉浸式旅游、夜游等文旅新业态，《河南省促进入境旅游发展激励暂行办法》等政策以及优质配套设施等，也激发了境外旅行商深入开拓河南市场的兴趣。例如，在洛阳期间，旅行商前往东方博物馆之都研学营地、龙门石窟、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、洛邑古城等地，领略洛阳文旅资源特色，并与河南旅游界代表洽谈，共同打造更多具有洛阳特色的旅游线路和产品。

“海丝起点 清新福建”品牌的国际影响力和美誉度正不断提升，走进福建的境外旅行商被当地的山海美、人文美、便捷美、烟火美、繁荣美“五美”资源吸引。福建省文化和旅游厅还发布专项入境旅游产品线路，7家境外旅行商与福建7家旅行社分别签订意向合作协议，将在互动交流、客源互送、营销推广等方面加强合作，积极开拓国际旅游市场。

科技增添产品魅力

本届旅交会上，辽宁展区以“山”与“海”为布展主题，让“山海有情 天辽地宁”文旅品牌为更多海内外旅行商知晓。尤为引人注目的是，辽宁展区首次引入由本土企业生产的仿生机器人，并在现场与观众互动对话，此举也提升了“科技辽宁”形象。

机器人讲解员介绍线路产品、音乐机器人与民乐大师合奏表演、VR沉浸式游览……“科技含量显著增加”，成为本届旅交会的鲜明特点。

湖北参展团以“知音湖北 遇见无处不在”为主题，集合武汉、宜昌、襄阳、十堰、荆州、神农架等15个市州的71家文旅企业，突出荆楚特色，秉承科技赋能、互动体验和绿色环保的国际化设计理念，将湖北亿万级产业“光芯屏端网”的科技元素与湖北文旅资源充分结合，专门设置了主题展馆，并分设国际荆楚、荆楚大观、荆楚有礼（非遗展示区和名茶品茗区）、荆楚灵韵四大板块，向八方来客展示湖北文旅的独特魅力。

四川展区入口的“时空之门”设计颇为吸睛，现场利用可穿戴VR设备，营造古蜀文明“穿越之旅”。一位体验了《奇遇三星堆》VR沉浸探索展的俄罗斯参展人员称赞“特别酷”，“看完更想去四川了”。

近年来，科技不断为我国旅游发展注入新活力，不仅催生了一系列新场景、新玩法、新业态，也大大增强了入境游产品的吸引力。例如，得益于旅游产品持续迭代升级，在缅甸市场上，中国旅游对年轻游客的吸引力越来越大。

(责编：贾文婷、崔译戈)