一双慧眼，目光深邃穿透时空；两道涟漪，相互交叉而互不干扰。在第二届“良渚论坛”上，源自良渚玉器“神人兽面纹”的论坛官方标志首度亮相，寓意着“文明之眼、融汇共生”。

“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，日前，来自60余个国家和地区的考古学家、作家、音乐家等300余名中外嘉宾齐聚第二届“良渚论坛”，围绕“交流互鉴与人类文明新形态”的主题开展研讨，共商文明交流互鉴。

交流：相知无远近

“我的祖父存书颇多，其中就包含中国的《四书》和《孙子兵法》，这些书对我影响很大。”提到自己和中国文化的因缘，在中外作家对话平行论坛上，墨西哥作家罗赫略·格德亚说，“我们面临着共同的挑战，拥有同样的梦想，而文学作品的交流能够加强彼此联系。”

“文学的核心价值是展现人类心灵的高度，它拒绝人在俗世里沉溺，拒绝心灵被遮蔽。”在本届“良渚论坛”上，中国作家协会副主席麦家在主旨演讲中阐述了文学的价值，引起了许多外国作家的共鸣。

“我非常赞同全球文明倡议的共识，我们要通过互鉴、对话来加强文明的包容。”在中外音乐家对话分论坛上，瑞士音乐学家泽维尔·布维耶说。

“音乐的历史要远远早于文字的历史，音乐是一种超语言的文化形态。”浙江音乐学院院长王瑞表示，在良渚文明的故地，邀请全球音乐家进行对话，就是希望使音乐这一超语言文化形态从历史走向未来，成为人类文明发展的精神指引。

互鉴：如切如磋

在中外考古学家对话分论坛上，希腊考古学家苏尔塔纳·玛丽亚·瓦拉莫蒂分享了在希腊北部发现公元前1500年的粟遗存的报告。

粟作农业源于中国，那么粟是如何传播到希腊的？在会场上，浙江大学艺术与考古学院“百人计划”研究员安婷与这位希腊学者进行了一番认真的讨论。她告诉记者，自己非常关注粟从东向西的传播，之前也看过希腊同行的学术文章，自然不会错过现场交流的机会。

“考古发现证明，世界各地的文明有着多种多样的产生和发展的道路，回望古代，可以更好地理解现代。”浙江大学文化遗产研究院院长刘斌说，中外考古学家济济一堂，开展文明起源的学术交流，可以更好地理解人类文明是通过交融互动而不断发展的。

法国作家爱德华多·贝尔蒂回忆说：“我第一次来到中国是2004年，当时去了北京和上海，那是一次神奇之旅，中国就像一幅让人着迷的画。我有三部作品都与中国相关。”

浙江省作协副主席管平潮说：“文明互鉴能让作家的作品更厚实。”

合作：行远自迩

“之前的国家图书馆每年只迎接1.8万名访客，而新馆在开馆的第一年就接待了超过230万访客。”在论坛上，提到中国援建的萨尔瓦多国家图书馆，萨尔瓦多文化部长劳尔·卡斯蒂略表示，这一宏伟的工程象征着两国人民之间深厚的友谊和共同的价值追求。

《中国江南的考古学》《中国新石器时代文明探求》《从动物、植物、矿物中探寻古代中国》……在中外考古学家对话分论坛上，中日学者与浙江大学出版社共同签约，将合作出版中日联合考古系列研究成果。

中日两国学者在浙江的合作始于1994年，在田野考古和科技考古领域都取得了重要成果。东京大学教授米田穰也是浙江省文物考古研究所的特约研究员。“我们希望通过和中国同行的紧密合作，探索更多的问题，获得更多的成果。”米田穰说。

“现在的考古学呈现出多学科、多角度的研究态势，各国考古学都有自己的优势，国际合作对我们来说非常重要。”浙江省文物考古研究所科技考古室主任王宁远说，“我们将制定长期的研究计划和目标，扎实工作，向公众展现文明的多样性和丰富性。”

（据新华社电 记者冯源、朱涵、段菁菁）

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