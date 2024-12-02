外媒和国际社会积极评价APEC会议、G20峰会上的中国主张——

本报记者 彭训文

不久前，在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十九次峰会这两个全球瞩目的多边舞台上，习近平主席发表的重要讲话，描绘了公正世界新愿景，也阐述了中国的立场与行动。外媒和国际社会认为，作为“全球南方”的一员，中国始终做发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家，让全球治理中的“南方声音”更加响亮。

不断提升“全球南方”的代表性和发言权

在亚太经合组织工商领导人峰会上，中方提出坚持共商共建共享原则，推动全球经济治理体系更好反映世界经济格局新现实，不断提升“全球南方”的代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。

埃菲社认为，在世界面临地缘政治冲突、经济危机和不确定性等复杂挑战之际，中国展示了追求与“全球南方”团结一致的意愿。中国是一个可靠的合作伙伴，并继续与“全球南方”国家构建合作关系，而拉美地区对中国来说起着关键作用。

在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议（下称“APEC会议”）上，围绕开创亚太发展新时代，中方立足自身发展经验，提出“构建开放融通的亚太合作格局”“培育绿色创新的亚太增长动能”“树牢普惠包容的亚太发展理念”3项主张。中方这些立场和主张受到外媒广泛关注。国际舆论认为，中国传递出支持经济全球化，坚定维护多边主义的强烈信息，这有利于支持“全球南方”国家实现更大发展。

“中国力挺经济全球化。”新加坡《联合早报》发文称，在APEC会议上，中方呼吁各方不能走少数国家独占霸权的老路，强调经济全球化当下面临的动力大于阻力，要正确引导经济全球化方向，携手推动普惠包容的经济全球化，更好惠及不同国家、不同群体，特别是“全球南方”国家。

今年前10个月，中国对APEC其他经济体进出口21.27万亿元，创历史同期新高。越南河内广播电视台援引专家观点认为，中国的总体生产优势和对高质量发展的承诺，正在给APEC各经济体带来许多贸易和经济发展机遇，从而促进地区一体化和更加繁荣。

“此次APEC会议在亚太地区广大发展中国家普遍关心的发展议题上取得共识和成果。”南开大学APEC研究中心主任刘晨阳认为，APEC会议提出致力于2040年建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，这背后体现的促进包容和可持续发展的亚太合作理念，与中国提出的构建人类命运共同体理念相契合。借助APEC机制促进“全球南方”合作，提高应对气候变化、能源转型和粮食安全等治理议题的能力，弥合信任赤字，对中国和世界的发展都具有重大意义。

顺应“全球南方”国家呼声，彰显中国大国担当

消除贫困、保障民生，是当今世界面临的全球性挑战之一。在二十国集团领导人第十九次峰会（下称“G20峰会”）上，“消除饥饿贫困”成为一个重要议题。中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，以及中国脱贫攻坚的奋斗历程和成功经验，受到外媒和国际人士赞誉。

埃及阿拉伯科学技术与海运学院经济学教授卡里姆·乌姆达表示，在“消除饥饿贫困”方面，中国为世界提供了杰出范例。中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，人民生活水平不断提升，同时中国秉持开放精神，积极同发展中国家分享经验，尽己所能助力其他国家摆脱贫困，取得实实在在的成果。

巴西利亚大学国际关系名誉教授阿热米罗·普罗科皮奥对中国在此次G20峰会期间提出的“营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境”“支持发展中国家更好融入数字化、智能化、绿色化发展潮流”等主张印象深刻。他说：“这些倡议和举措有利于缩小南北差距，将帮助发展中国家迈向更稳定、更美好的未来。”

此次G20峰会期间，中方宣布中国支持全球发展的八项行动，包括“携手高质量共建‘一带一路’”“落实全球发展倡议”“支持非洲发展”“支持减贫和粮食安全国际合作”“推动全球科技创新成果更多惠及‘全球南方’”“支持二十国集团开展造福‘全球南方’的务实合作”“落实二十国集团‘反腐败行动计划’”“完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放”。外媒认为，这些举措顺应“全球南方”国家呼声，彰显了中国的大国担当。

葡萄牙电视台报道称，中国扩大对最不发达国家单边开放，同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇等措施，都有利于“全球南方”国家发展。中方宣布的“八项行动”旨在支持全球发展，建立一个更具包容性的世界，缩小贫富差距。

“中国在G20平台上倡导支持全球发展，重点关注‘全球南方’。”古巴拉美社报道称，中国在G20峰会期间重点聚焦改善全球治理，同广大发展中国家携手实现现代化。

“全球南方”国家在国际事务中影响力日益增强

此次G20峰会与会成员从20个变成了21个。新增的那个“1”，就是中国第一个明确表态支持、在2023年加入G20的非盟。推动提升发展中国家在国际事务中的代表性和话语权，是中国多年的努力。此次非盟第一次正式坐在了会议桌前，让全球治理中的“南方声音”更加响亮。

“非盟成为二十国集团成员有利于实现更加公平和可持续的全球发展。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，中国一直是非洲的合作伙伴，不仅愿意与非洲分享发展机遇，而且坚定维护发展中国家的集体利益。

“25年来，G20见证新兴市场国家成长。”巴西传播公司网站刊文称，G20诞生于1999年，是一个汇聚世界主要经济体的论坛。成立25年来，该集团见证了新兴市场国家在国内生产总值世界排名方面的巨大提升，新兴市场国家有了更多的话语权。其中最显著的变化是人口大国中国的腾飞。目前，中国是仅次于美国的世界第二大经济体。

《澳大利亚人报》网站分析，在种种不确定性中，中国的目标是充当务实、稳健的合作伙伴，更加注重团结“全球南方”国家。

德国《商报》网站谈及此次G20峰会启示时指出，“全球南方”正在发挥新的力量。中国、印度、巴西、南非和印度尼西亚等国满怀自信，当前国际政治正在经历一场全球架构的重大变革。

芬兰《赫尔辛基时报》也认为，此次G20峰会凸显了“全球南方”国家在国际事务中日益增强的影响力。

“站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。”尼日利亚阿布贾大学当代中非关系研究中心主任谢里夫·加利认为，全球治理需要发达国家，更需要充分体现发展中国家的代表性与声音。在二十国集团框架下，中国与其他发展中国家共同发声，表达“全球南方”国家诉求，推动二十国集团进一步发展完善，这是世界发展的潮流，历史进步的方向。

(责编：贾文婷、崔译戈)