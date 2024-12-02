本报电 （记者徐嘉伟）第十届中美传播学者高峰论坛近日在美国路易斯安那州新奥尔良市举办。该论坛由中国传媒大学电视学院承办，来自中美两国的30余位学界业界专家学者出席研讨。

在2场圆桌论坛环节，来自海内外高校和研究机构的10余位专家学者，以及中国导演方励、日本导演竹内亮等，分别围绕“历史、实践与逆全球化”和“表征、民族性与世界主义”等话题展开交流。

3场分论坛中，16位国内外学者和师生结合人工智能发展对未来媒介的影响、科技如何解决社会问题等话题进行现场展示与讨论。现场还展映了第37届金鸡奖最佳纪录片奖获奖影片《里斯本丸沉没》，导演方励与观影嘉宾进行了线上交流，中国传媒大学教授何苏六主持展映仪式及映后交流。

本次论坛是全美传播学会（简称NCA）第110周年的前会活动之一。在闭幕式环节，中国传媒大学电视学院被授予NCA“重要伙伴奖”。自2014年开始，NCA选定中国传媒大学为海外唯一合作平台，多次组织高峰论坛。多年来，中国传媒大学致力加强国际传播能力建设，拓展国际合作渠道，通过搭建中美传播学者对话交流的重要平台，结合纪实影像的视听传播优势，促进跨文化交流、世界文明互鉴和人类命运共同体构建。

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