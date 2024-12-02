为进一步便利中外人员往来，中方日前再次决定扩大免签国家范围，自11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。

中国扩大免签的最新政策在欧洲多国受到广泛欢迎。

体现互信 方便往来

“免签政策体现了马中双方坚实的互信基础，将促进马中旅游、商业和文化交流等联系。”马耳他副总理兼外交部长伊恩·博奇发表声明，对中国最新免签政策表示欢迎，并评价这是马中长期友好双边关系的又一里程碑。他说，免签政策为推动双方深入合作和创造新的国际贸易机会进一步铺平道路。

9月份刚访华的爱沙尼亚议会议员马尔特·马斯季克在社交媒体上说，对华访问带来积极结果。“从今以后，（爱沙尼亚公民）没有签证可以访问中国30天。”

11月早些时候，中方已开始对斯洛伐克等9国试行免签政策。斯洛伐克外交部长布拉纳尔表示，中国的免签政策不仅推动旅游业发展，也是斯中深化商业合作的重要工具。斯洛伐克商家与投资者对世界第二大经济体中国非常重视，免签政策有助于加强斯中经贸关系。

斯洛文尼亚工商会执行董事玛丽亚娜·马耶里奇说，免签停留期限从15日延长到30日，将加强双方经济联系。这一政策为企业提供进入中国市场的便捷渠道，为发展合作提供更多机会。

同中国建立互免签证协议已逾6年的东欧国家波黑，对中国持续扩大“免签朋友圈”表示欢迎。波黑外国人事务局局长扎尔科·拉凯塔表示，免签政策生效6年来，来波黑旅游的中国游客呈稳定增长态势。

促进旅游 影响积极

据中国国家移民管理局统计，今年第三季度，外国人入境818.6万人次，同比上升48.8%；其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。

拉脱维亚一家旅游培训机构工作人员奥克萨娜·克里韦诺克说：“免签将给我们的旅游业带来发展机会。很多拉脱维亚人希望能去中国旅游，亲眼看看这个国家，这是许多人的梦想。”

“我们预计将会有大量来自免签国家的团体赴中国旅行，我们对以中国为目的地的旅游市场充满信心。”保加利亚波西米亚旅游有限公司负责人达尼斯拉夫·伊利耶夫说，中国免签政策对旅游从业人员来说“是个好消息”。

克罗地亚日报网以“中国给克罗地亚公民带来好消息”为题报道了免签消息。克罗地亚旅游研究所所长达米尔·克雷希奇说，对于克罗地亚旅游业来说，中国是一个特别有吸引力的合作伙伴。免签将激发克罗地亚游客到中国旅游的兴趣，增加赴华游客数量。

阿列克萨·米特罗维奇在黑山的一家中资企业工作。他说，中国对黑山免签可以让当地人去中国更加方便且停留时间更长，他的同事们都认为这一政策具有积极意义。

了解中国 爱上中国

百闻不如一见。中国积极推广144小时过境免签政策以来，“中国旅行”爆火出圈。

在保加利亚，网友在网络上留言推荐去中国旅行：“我必须告诉你，中国的生活非常有序！在中国你会获得许多在欧洲想象不到的奇妙经历。”

“安全”是保加利亚新闻门户网站NEWS.BG推荐中国的关键词，网站报道说，中国是世界上最安全的国家之一，中国的免签政策为保加利亚民众打开了大门，使得自发赴华旅游变得热门。

北马其顿媒体刊文说，中国是世界最迷人的目的地之一，以其丰富的历史、文化和现代经济进步而闻名。

斯洛文尼亚《劳动报》刊登评论指出，人们仅仅在家里从电视上了解中国是最大的错误，“免签及停留期限延长都可以为人们提供更多的机会和时间，去了解一个全面的中国。”

不久前曾访问中国新疆的波黑塞族共和国广播电视台营销总监安娜·沃因诺维奇说：“我相信，中国扩大免签证政策将吸引更多外国朋友前往中国，感受和体验真实的中国。现代中国正向世界敞开怀抱，一定会让大家惊叹。”

（新华社里加11月30日电 记者陈玉芬）

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