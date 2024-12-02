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出口民调：社民党在罗马尼亚议会选举中领先

2024年12月02日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特12月1日电（记者张改萍）罗马尼亚12月1日举行议会换届选举。出口民调显示，罗议会第一大党社会民主党（社民党）获得大约26%的选票，领先其他政党。

　　根据罗马尼亚两家权威民调机构在投票结束后公布的出口民调结果，在新一届参众两院选举中，执政联盟政党之一社民党分别以26.1%和26%的得票率领先其他政党。位居第二的是罗马尼亚人团结联盟党，得票率分别为19.2%和19%。执政联盟另一政党国家自由党位居第三，得票率分别为15.9%和15.5%。其后是拯救罗马尼亚联盟党，得票率分别为15.6%和15.5%。

　　出口民调还显示，得票率达到或超过5%议会门槛的政党还有“罗马尼亚之光”党、青年党和罗马尼亚匈牙利族民主联盟等。

　　罗马尼亚中央选举办公室在投票结束后公布的统计结果显示，全国1800多万选民中有942万多人参加投票，投票率为53.33%，高于前两届议会选举的投票率。

　　此次选举将选出137名参议员和332名众议员，共有来自31个政党、联盟和19个少数族裔组织的8000多名候选人参与竞逐。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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